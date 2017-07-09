Вчора ворог поранив двох українських бійців

В ході бойових дій двоє українських воїнів вчора зазнали вогнепальних поранень. Стан їхнього здоров’я лікарі характеризують як задовільний. Про це повідомляє прес-центр АТО, передає кореспондент Львівського порталу.

Кількість збройних провокацій проти українських армійців з боку російсько-окупаційних військ минулої доби збільшилась. Зважаючи на незначні ознаки ускладнення обстановки на окремих ділянках лінії бойового зіткнення, ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, проте контрольованою українськими захисниками. Всього бойовики 27 разів відкривали вчора вогонь по оборонних укріпленнях ЗС України. Зокрема, зафіксовано 6 обстрілів із застосуванням противником мінометів.

Приморський напрямок. На даній ділянці лінії бойового зіткнення загарбники вчора найбільше, 12 разів, відкривали вогонь по опорних пунктах українських армійців. Зокрема, ще на початку минулої доби окупанти здійснили обстріл невисокої інтенсивності із заборонених мінометів калібру 120 мм по наших позиціях на околиці Мар’їнки. Також проросійські гібридні бандформування намагались спровокувати бійців сил АТО, а подекуди й нанести їм вогневе ураження, в районі Широкиного, Богданівки, Гнутового, Павлополя та Новотроїцького. Для цього, в залежності від кожного окремого епізоду, бойовики застосовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, гранатомети різних модифікацій, озброєння БМП та зенітні установки.

Донецький напрямок. Тут контрольовані російською владою озброєні злочинні угруповання здійснили по позиціях підрозділів сил АТО 8 обстрілів. Найскладнішою ситуація була у передмісті Авдіївки. З незначною перервою вдень противник там майже не припиняв обстрілів зранку та вже із настанням сутінок. Здебільшого найманці використовували піхотне озброєння, втім ввечері вони також вдарили по захисниках Авдіївки з мінометів калібрів 120 й 82 мм. Окрім того, порушення бойовиками режиму припинення вогню на цьому напрямку були вчора зафіксовані в районі Пісків та Зайцевого, де бандити застосовували БМП, гранатомети та стрілецьку зброю різних калібрів.

Луганський напрямок. 7 разів російсько-терористичні гібридні бандформування порушували вчора перемир’я на цій частині фронту. Найнапруженішою ситуація вчора була в районі Бахмутської траси, де противник з мінометів калібрів 120 й 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілював українських воїнів, котрі тримають оборону поблизу селища Кримське. На цьому ж напрямку бойовики з мінометів та протитанкових гранатометів здійснили ввечері щільний обстріл наших опорних пунктів неподалік Троїцького. Окрім того, під ворожий вогонь з великокаліберних кулеметів вчора потрапили наші оборонні укріплення біля Станиці Луганської.