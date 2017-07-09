У Львові на трьох вагах почали зважувати сміття

З метою ведення чітких розрахунків щодо кількості відходів, що утворюються у Львові та які захороняють на полігонах, на Львівщині уперше почали зважувати ТПВ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначають у департаменті розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства, станом на сьогодні, 9 липня, працюють 3 відповідні вагові комплекси. Зазначимо, машини зважують цілодобово, усе сміття обліковують і лише тоді його вивозять з міста. За останню добу уже зважили 78 машин, які вивезли з міста – це 912,3 тонн твердих побутових відходів із перенакопичених сміттєвих майданчиків. З них: вагові комплекси на ринку «Шувар»- 65 машин (783 тонни), на вул. Шевченка, 321 – 9 машин (92 тонни), на ЛКП «Збиранка» – 4 машин (37,3 тонни).

Фото: ЛОДА