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У Львові копи знайшли у підозрілого чоловіка наркотики

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У потаємній кишені львів’янина патрульні знайшли наркотичні речовини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

«В ніч на суботу, екіпаж патрульної поліції, під час патрулювання на вулиці Володимира Великого, помітив чоловіка, який поводив себе підозріло, озирався по сторонах, а коли помітив патрульних – пришвидшив рух. Інспектори зупинили громадянина. Особа помітно нервувала, а тому патрульні попросили викласти все з кишень. Після того інспектори провели поверхневу перевірку, в ході якої виявили потаємну кишеню. В ній були 5 таблеток наркотичної речовини Subutex. Крім цього, чоловік повідомив, що в гаманці у нього лежать ще дві такі таблетки», – йдеться у повідомленні.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Франківського відділу поліції. Тепер 30-річному львів’янину кваліфікується злочин передбачений ст. 309 ККУ (Зберігання наркотичних засобів).

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