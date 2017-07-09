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У Львові чоловік напав на британця

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Патрульні затримали чоловіка, який напав на туриста з Великої Британії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрулної поліції Львова.

Сьогодні вночі, 9 липня, під час патрулювання на площі Ринок, піший екіпаж патрульної поліції побачив, як чоловік спортивної тілобудови двічі наніс удар особі в голову. Нападник побачив патрульних та почав втікати. Вже на проспекті Свободи інспектори наздогнали чоловіка. Всіх учасників події доставили до Галицького відділу поліції.

Потерпілий, громадянин Великої Британії, відмовився від написання заяви. На нападника, патрульні склали протокол за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство).

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