Що можна брати із собою у ручну поклажу літака? Нові правила

В 2017 році вийшли нові правила перевозу ручної поклажі в літаку. Радимо вам уважно ознайомитися зі списком, що можна брати в ручну поклажу, а що ні, якщо ви збираєтеся у авіа подорож, адже незнання таких тонкощів, на жаль, може затьмарити вам відпочинок.

Продукти харчування

На борт літака ви можете пронести будь-які продукти, за винятком рідкої й желеподібної їжі. Ви можете взяти із собою: горішки, печиво, фрукти, бутерброди, тощо. Для дитини можна брати дитяче харчування. А от від йогуртів, соків, желе й подібних продуктів утримайтеся, а якщо ні, то у вас їх конфіскують. Заберуть також консерви й продукти в банках. Усі дозволені продукти краще покласти в прозорі пакети. Це суттєво прискорить огляд.

Важливо враховувати специфіку перевізника й аеропорту. Так, у паризькому аеропорті ім. Шарля Де Голля заборонено проносити у ручній поклажі сир.

Продукти з Duty Free теж можна брати із собою. Головне, щоб магазинна упаковка залишилася без ушкоджень (продавець повинен запакувати товар у спеціальний пакет місткістю в 2л). Крім того, збережіть чек – його можуть у вас попросити при проходженні контролю.

Медикаменти

На борт літака можна проносити такі медикаменти:

таблетки;

різні краплі;

перев’язочні матеріали;

перекис водню.

Краще, якщо ліки будуть перебувати в неушкодженій заводській упаковці, з інструкцією до застосування. Інакше при посадці в митників можуть виникнути підозри, не чи провозите ви під видом анальгіну заборонені речовини.

Якщо у вас травма, ви можете доповнити ручну поклажу милицями або іншими ортопедичними пристосуваннями.

За правилами, обсяг рідини в ручній поклажі не повинен перевищувати 100 мл. Тому якщо ліки рідкі або у формі спрея, простежите, щоб обсяг не перевищував дозволеного. Шприци брати із собою на борт не можна.

Цифрова техніка

Яке технічне обладнання можна брати із собою на борт, визначаються правилами безпеки країни, у яку ви направляєтесь. Звичайно в ручну поклажу дозволено брати:

ноутбук;

планшет;

мобільний телефон;

МР 3-плеєр;

фотоапарат;

електричну бритву й зубну щітку;

зарядку до пристрою;

об’ємні електроприлади (наприклад, фен).

На борт можна (і потрібно) брати ще й навушники. Якщо ви збираєтеся слухати музику або дивитися фільм на ноутбуці, навряд чи інші пасажири будуть раді розділити з вами це задоволення.

Хоча мобільний телефон брати із собою не заборонено, можливо, він вам не знадобиться під час перельоту. Часто перед зльотом телефони просять взагалі вимкнути, адже вони можуть заважати роботі електронних систем літака.

Якщо ви збираєтеся брати із собою громіздку техніку, пам’ятайте про норми. Звичайно довжина речей у ручній поклажі повинна бути не більше 56 см, висота – 45 см, ширина – 25 см. Максимальна вага варіюється в межах 3-15 кілограмів. Точна цифра залежить від аеропорту.

Документи, коштовні речі та прикраси

Крім цього, у ручну поклажу варто брати:

дорогі прикраси;

документи;

коштовні речі;

гаманець із грішми.

Паспорт і інші важливі папери краще брати із собою – так спокійніше, ви не будете всю дорогу переживати про їхнє збереження. До того ж, якщо ваш багаж раптом буде загублений, ви не залишитеся в чужій країні без документів.

Косметичні засоби

На борт можна проносити будь-які сухі косметичні засоби:

тіні;

туш;

олівці для очей і губ;

рум’яна;

пудру, і т.д.

Рідини, желеподібні речовини в банках і флаконах обсягом більш 100 мл категорично заборонено перевозити на борту літака в ручній поклажі. Упакуйте їх у багажну валізу, інакше ризикуєте залишитися без своїх дорогих баночок.

З балончиками під тиском на літак теж не можна. Тому піну для гоління й дезодоранти доведеться апакувати у чемодан.

Пам’ятайте, що зазвичай загальний обсяг рідин не повинен перевищувати 1 л. тому якщо ви берете із собою крім лосьона і шампуня ще і воду, і їх сумарний обсяг перевищує припустимий, подумайте, що для вас буде важливіше на облавку.

Предмети особистої гігієни

Із предметів особистої гігієни можна брати в ручну поклажу:

зубну щітку й пасту (хоча щодо останньої потрібно уточнювати – у деяких аеропортах пасту із собою брати заборонено);

вологі серветки;

бритвений станок;

гребінець без гострої ручки (іноді забороняють провозити металеві гребінці);

рідина для зняття лаку без ацетону обсягом не більше 100 мл.

Категорично заборонено брати в ручну поклажу тільки колючо-ріжучі предмети, наприклад, манікюрні набори (особливо ножиці).

Одяг

Досвідчені мандрівники рекомендують брати із собою кофту. У легкій футболці або блузі може бути прохолодно – під час посадки в салоні зазвичай спекотно, тому після зльоту можуть увімкнути кондиціонери.

Можна взяти із собою в салон:

кофту або светр;

пальто;

плед;

шаль.

Додатково можна проносити дамську сумочку, парасольку і тростину.

Інше

Якщо ви їдете з дітьми, можна брати крім ручної поклажі, на борт дитячу переносну колиску або коляску. Не заборонено брати із собою газети, журнали й інші друковані видання (без фанатизму, звичайно).

Категорично заборонено брати із собою в ручну поклажу:

зброю, і все, що на неї схоже (якщо у вас модний аксесуар у формі гранати або пістолета – можуть відібрати);

колючі й ріжучі предмети (сюди включається все, навіть те, чим ви й не подумаєте скористатися, як знаряддям для заподіяння болі іншій людині, наприклад, шпиці для в’язання);

тварин;

газові балончики;

отруйні речовини.

Повний список заборонених речей часто вказується прямо у квитку. Якщо цього переліку там немає, поцікавтеся цим питанням безпосередньо на летовищі.

Уточніть правила із приводу габаритів, вони відрізняються для кожної авіакомпанії. Особливо серйозно до цього питання ставляться лоукости. У бюджетних авіакомпаній діє суворе правило: одна людина – одне місце ручної поклажі. Тому все доведеться скласти в одну сумку або пакет. Виключення припустиме тільки для складних дитячих колясок, милиць і верхнього одягу

Lada.FM

Фото: Politeka