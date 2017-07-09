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Санкції проти Росії діятимуть до врегулювання конфліктів в Україні та Сирії, – Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявив, що на зустрічі у Гамбурзі з главою РФ Володимиром Путіним санкції, введені через конфлікт на Донбасі та анексію Криму, не обговорювалися.

Відповідний запис з’явився в офіційному Twitter-акаунті президента США.

Як відомо, вже 9 липня Держсекретар США Рекс Тіллерсон запевнив Україну, що Америка не зніматиме санкції з Росії доти, доки не буде звільнено українські території.

«Санкції не обговорювалися на моїй зустрічі з президентом Путіним. Нічого не буде зроблено, поки не будуть вирішені українська і сирійська проблеми!» – йдеться у повідомленні.

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