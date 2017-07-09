Росія має зробити перший крок для деескалації на сході України, - держсекретар США

Санкції США стосовно Російської Федерації залишатимуться чинними, поки російська сторона не припинить дії, які призвели до цих заходів. Про це заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон у Києві, пише Європейська правда.

«Санкції США та Євросоюзу залишатимуться щодо Росії, поки РФ не припинить дії, що спричинили ці санкції. Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання в рамках Мінських угод і використати свій вплив на сепаратистів, щоб спостерігачі ОБСЄ мали доступ не тільки на лінії зіткнення, але і вздовж кордону», – сказав Тіллерсон.

Держсекретар також підкреслив, що у своїх дискусіях з керівництвом Росії він кілька разів наголошував, що Росія має зробити перший крок для деескалації на сході України, зокрема, це має бути припинення вогню і відведення важкого озброєння, для надання доступу спостерігачам ОБСЄ.

«Дуже важливо відзначити цілі США. В першу чергу – це відновлення територіальної цілісності та єдності України. США уже надали більше 600 млн доларів від початку кризи. Також важливо забезпечити безпеку всіх громадян України», – додав він.

Також Тіллерсон заявив, що США розчаровані відсутністю прогресу у Мінському процесі щодо врегулювання ситуації на сході України, у зв’язку з чим був призначений спецпредставник в Україні Курт Волкер.

«Ми розчаровані відсутністю прогресу в рамках Мінської угоди, саме тому ми призначили спеціального представника по Україні. Ми будемо координувати діяльність з “Нормандською четвірки” та урядом РФ, щоб побачити, чи зможемо ми пришвидшити прогрес», – сказав Тіллерсон.

Держсекретар зазначив, що Волкер найближчі кілька днів перебуватиме в Києві, «щоб розібратися з ситуацією»

Порошенко у свою чергу зазначив, що досвід Волкера в поєднанні з його рішучістю прискорить переговорний процес і дасть змогу розраховувати на імплементацію Мінських домовленостей з боку РФ.