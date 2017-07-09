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На Львівщині затримали двох зловмисників, що підозрюються у рекеті

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На Турківщині правоохоронці затримали двох «рекетирів». Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, чоловіки вимагали гроші у працівників кафе, а в іншому барі – зустрічі з його власниками. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Турківське відділення поліції 7 липня о 18.12 надійшли повідомлення від 48-річної львів’янки. За словами жінки, двоє чоловіків зайшли до бару в одному із сіл району і, погрожуючи пістолетом, вимагати зустрічі з власниками закладу. Після цього бар припинив роботу і зачинився.

Того ж дня о 18.24 до відділення поліції звернулася 37-річна жителька району, керуюча кафе-бару, розташованого в іншому селі. Заявниця повідомила, що двоє незнайомців, які приїхали на автомобілі «ВАЗ-2109», погрожуючи їй пістолетом, вимагали гроші. На той час в касі закладу було близько 2 000 гривень. Не отримавши кошти зловмисники втекли.

Правоохоронці встановили, що до вчинення обох злочинів причетні 45-річний житель Дніпропетровської області та 34-річний житель Закарпатської області. За місцем проживання закарпатця вилучено пневматичний пістолет. Зброю скеровано на експертне дослідження.

Обидва зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.189 (вимагання) та ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене статтями, – позбавлення волі на строк до семи років.

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