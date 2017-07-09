На Львівщині прикордонники не пропустили без черги автобус з дітьми, хоч водій і мав відповідний лист від МЗС

На Львівщині автобус із дітьми загиблих українських військових ввечері 8 липня протягом понад 6 годин не міг перетнути польський кордон на шляху до табору відпочинку у Німеччині. Листа із відповідною інформацією до Адміністрації президента, а також редакції Громадського надіслав представник Центральної спілки українців у Німеччині Віталій Дубас.

Він наголосив, що звернувся до Департаменту консульської служби МЗС України із проханням посприяти безперешкодному перетину державного кордону України групою дітей загиблих українських військових, котрі їдуть на відпочинок у дитячий табір в Німеччині.

Повідомляється, що 8 липня о 09:00 група планово виїхала з Києва і о 18:00 прибула до пункту пропуску на державному кордоні «Краковець».

Зазначається, що супроводжуючий лист від Департамента консульської служби МЗС України, був проігнорований працівниками Державної прикордонної служби України.

За словами Дубаса, прикордонники підтвердили отримання листа службовою поштою, але відмовився дозволити в’їхати на територію пункту пропуску без черги.

Внаслідок цього автобус з дітьми опинився дванадцятим в черзі і після восьми годин був оформлений українською стороною на виїзд.

За інформацією прес-служби Західного управління Держприкордонслужби Україин, 8 липня 2017 року близько 19.30 до старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску “Краковець” звернувся водій одного з автобусів, що очікували на оформлення, з проханням позачергового пропуску, посилаючись на лист-звернення. На той момент в пункті пропуску вже перебувало 7 автобусів (по двох з яких здійснювалися заходи прикордонного контролю), а ще 12 очікували перед пунктом пропуску. Решта водіїв автобусів, що також чекали на оформлення, негативно сприйняли прохання про позачерговий пропуск зазначеного транспортного засобу. Вони пояснювали своє рішення тим, що також перевозять чимало дітей.

Слободян також припустив, що конфлікт може бути пов’язаний із недостатньою комунікацією між координаторами групи, водіями інших автобусів у черзі та прикордонниками.