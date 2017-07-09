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На Львівщині на кордоні затримали турка, що видавав себе за громадянина Болгарії

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Прикордонники затримали громадянина Туреччини, який незаконно намагався перетнути українсько-польський кордон. Невідому особу, яка прямувала в обхід пункту пропуску у напрямку Польщі, затримали учора прикордонники Львівського загону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.

Порушника прикордонний наряд «Рава-Руська» помітив на відстані кілька сотень метрів від кордону. Під час перевірки документів, що посвідчують особу, затриманий громадянин пред`явив ID-картку громадянина Болгарії. Будь-яких документів, що підтверджують законність перебування на території України при собі чоловік не мав.

Затриманого громадянина доставлено у відділ прикордонної служби «Рава-Руська» з метою проведення фільтраційно-перевірочних заходів. В ході поглибленої перевірки ID-картки встановлено, що вона містить ознаки підробки. В подальшому під час бесіди стало відомо, що вказаний громадянин насправді є громадянином Туреччини 1992 року народження і що в Україну він прибув встановленим порядком. Однак після перетину державного кордону він свій паспорт громадянина Туреччини для виїзду за кордон знищив. Підробку ж придбав під час перебування на території Молдови за грошову винагороду.

Даного громадянина з метою встановлення особи затримано терміном до 3-х діб. На порушника складено протокол адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1. ст. 204-1 КУпАП (Порушення або спроба порушення державного кордону).

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