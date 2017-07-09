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На Донеччині стався обвал у шахті: одна людина загинула, ще одна – в лікарні

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На горизонті 210 метрів обвалилася гірнича порода, ані пожежі, ані вибуху на шахті не зареєстровано. Одна людина загинула та одна постраждала під час виконання робіт на шахті «Росія» ДП «Селидіввугілля» (Новогродівка, Донецька область). Про це пише Громадське радіо, передає Львівський портал.

Про стан постраждалого в ефірі Громадського радіо розповів голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Стан постраждалого тяжкий. У нього травма ноги, голови та пробиті груди. Він знаходиться у місцевій лікарні, хоча можливо, його треба доправити до районної лікарні. Ще двоє людей мало не отримали травмування, але встигли відбігти від небезпечної ділянки» , — сказав він.

У загиблого залишилось двійко дітей.

Раніше голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, інформуючи про подію зазначив, що паспорту на проведенні демонтажних робіт не було, тобто було порушення техніки безпеки.

Про подію на сторінці в Facebook також написав голова Донецької ВГА написав Павло Жебрівській.

«На ВП «Шахта Росія» ДП «Селидіввугілля» сталася аварія, у результаті якої загинув 37-річний гірник, ще один, 38-річний, у стані середнього ступеня важкості доставлений у Селидівську міську лікарню. Аварія сталася 8 липня близько 15-ї години при проведенні демонтажних робіт. На непрацюючому південному корінному штреку №16, на горизонті 210 метрів обвалилася гірнича порода. Ані пожежі, ані вибуху на шахті не зареєстровано, підземні аварійно-рятувальні роботи завершені», — йдеться в повідомленні.

Фото: privatization.in.ua

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