Антикорупціонери взялися за декларації трьох чиновників ЛОДА

Антикорупційний форум Львівщини продовжує роботу над перевірками декларацій ТОП-чиновників Львівщини. За результатами чергової перевірки декларацій керівників департаментів інформаційної політики, освіти та науки і паливно-енергетичного комплексу Львівської ОДА вже підготовлено заяви до відповідних антикорупційних органів, пише Форпост.

Йдеться про такі запитання керівникам департаментів інформаційної політики, освіти та науки і паливно-енергетичного комплексу Львівської ОДА:

До Березюк Ольги Миронівни, Т.в.о. директора департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА:

Чи можете Ви підтвердити сімейними доходами (що складають 660000 гривень у 2015 році та 1,153 мільйони гривень у 2016 році):

наявність нерухомості площею 296 кв.м. придбаної у 2014 р. за 1,289 мільйони гривень?

наявність 796 кв.м. земельних ділянок?

наявність транспортних засобів Suzuki Grand Vitara 2008 року та Infiniti QX86 2007 року (остання придбана у 2015 р. за невідомої вартості, що є підставою повної перевірки е-декларації)?

наявність грошових активів на суму 12109 доларів США та 461000 гривень (що на 284000 гривень більше, ніж у е-декларації за 2015 р.)?

До Мандзій Любомири Степанівни, Директора департаменту освіти і науки Львівської ОДА:

Чи можете Ви підтвердити сімейними доходами (що складають 505000 гривень у 2016 році):

наявність транспортного засобу Peugeot 308 2013 року (придбаний у 2016 р. з невідомою вартістю, що є підставою повної перевірки е-декларації)?

До Мельника Михайла Васильовича, Директора департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА:

Чи можете Ви підтвердити сімейними доходами (що складають 595000 гривень у 2015 році та 238000 гривень у 2016 році):