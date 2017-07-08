З’явилась інформація про кількість постраждалих від вибуху киян

Внаслідок вибуху в Києві постраждало семеро осіб: одна людина загинула, ще 6 – в лікарні. Про це повідомляє прес-службі ДСНС України, передає кореспондент Львівського порталу.

У Голосіївському районі Києва в другому під’їзді триповерхової будівлі стався вибух. Внаслідок вибуху сталося обрушення перекриття між другим і третім поверхом та покрівлі.

Постраждало 7 осіб: 3 особи від госпіталізації відмовились, інші 3 з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні. Одна людина загинула, жінка 1971 року народження.

На місці події працює 84 чоловіки особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві та 18 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. До рятувальних робіт залучені Державне підприємство «Мобільно-рятувальний центр ДСНС України» та рятувальники КМДА. Для надання екстреної психологічної допомоги на місці події працюють психологи Головного управління ДСНС України у м. Києві. Медичним забезпеченням займається служба «103». Охорону місця події здійснює Національна поліція. Загалом із всіх служб залучено 152 людини.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Причини виникнення події з’ясовуються.

Зазначимо, що мешканців будинку забезпечать тимчасовим житлом. Про це повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Геннадій Пліс, повідомляє прес-служба КМДА. “Усі, кому необхідне тимчасове житло, будуть забезпечені ним через КМДА”, – підкреслив Пліс. За його даними, наразі мова йде про 15 квартир, у яких проживає 70 жителів.

Фото: ДСНС