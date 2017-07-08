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Сьогодні українці святкують День родини

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Відповідно до указу Президента України № 1209/2011 «Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят», що був підписаний 30 грудня 2011 року, 8 липня в Україні відзначають День родини, передає Львівьсикй портал.

Святкування цього дня має щорічний характер і встановлено на 8 липня – день Петра і Февронії, покровителів сім’ї та шлюбу. Їх шлюб є зразком християнського шлюбу.

Додамо, що в міжнародному співтоваристві День сім’ї встановлений Генеральною Асамблеєю ООН ще в 1993 році і відзначається 15 травня.

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