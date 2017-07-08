Нацрада оголосила конкурс на 22 вільних радіоканали по Україні: два з них на Львівщині

5 липня в газеті «Голос України» № 121 опубліковано інформацію про оголошення Національною радою конкурсу на мовлення на 22 FM-радіоканалах. Конкурс оголошено в рамках реалізації проекту розвитку мовлення громад із використанням малопотужного FM-мовлення. Про це йдеться на сайт Нацради, передає Львівьский портал.

На конкурс виставлені такі частотні присвоєння:

№ з/п Область Населений пункт Частота, МГц Потуж-ність, кВт 1. Дніпропетровська Марганець 91,5 0,1 2. Житомирська Малин 100,9 0,25 3. Закарпатська Хуст 89,1 0,03 4. Івано-Франківська Яремче 107,5 0,3 5. Київська Біла Церква 103,3 0,1 6. Київська Богуслав 97,7 0,03 7. Кіровоградська Добровеличківка 90,7 0,1 8. Львівська Перемишляни 105,1 0,1 9. Львівська Самбір 92,9 0,1 10. Одеська Болград 94,3 0,25 11. Одеська Кам’янське 92,4 0,1 12. Одеська Петровірівка 100,7 0,1 13. Полтавська Лубни 100,8 0,1 14. Сумська Ромни 106,6 0,2 15. Харківська Ізюм 100,8 0,1 16. Харківська Кегичівка 104,3 0,1 17. Харківська Красноград 103,2 0,1 18. Харківська Краснокутськ 91,5 0,1 19. Харківська Первомайський 102,6 0,1 20. Херсонська Рикове 87,9 0,01 21. Хмельницька Славута 100,0 0,25 22. Черкаська Канів 99,7 0,25

Обсяг мовлення на всіх зазначених частотах – 24 години на добу.

Конкурсними умовами передбачено такі вимоги до програмної концепції: в загальному обсязі власного мовлення не менше як 15 відсотків мають становити інформаційні передачі місцевої тематики; дозволяється ретрансляція виключно програм суспільного мовлення.

Заяви на участь у конкурсі приймаються з 04.08.2017 до 04.09.2017 (18:00) за адресою: вул. Прорізна, 2, м. Київ, тел. 234-97-13.

Граничний термін підбиття підсумків конкурсу відповідно до пункту б) частини п’ятої статті 25 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» – 03.11.2017.