Нацрада оголосила конкурс на 22 вільних радіоканали по Україні: два з них на Львівщині

5 липня в газеті «Голос України» № 121 опубліковано інформацію про оголошення Національною радою конкурсу на мовлення на 22 FM-радіоканалах. Конкурс оголошено в рамках реалізації проекту розвитку мовлення громад із використанням малопотужного FM-мовлення. Про це йдеться на сайт Нацради, передає Львівьский портал.
На конкурс виставлені такі частотні присвоєння:
|№ з/п
|Область
|Населений пункт
|Частота, МГц
|Потуж-ність, кВт
|1.
|Дніпропетровська
|Марганець
|91,5
|0,1
|2.
|Житомирська
|Малин
|100,9
|0,25
|3.
|Закарпатська
|Хуст
|89,1
|0,03
|4.
|Івано-Франківська
|Яремче
|107,5
|0,3
|5.
|Київська
|Біла Церква
|103,3
|0,1
|6.
|Київська
|Богуслав
|97,7
|0,03
|7.
|Кіровоградська
|Добровеличківка
|90,7
|0,1
|8.
|Львівська
|Перемишляни
|105,1
|0,1
|9.
|Львівська
|Самбір
|92,9
|0,1
|10.
|Одеська
|Болград
|94,3
|0,25
|11.
|Одеська
|Кам’янське
|92,4
|0,1
|12.
|Одеська
|Петровірівка
|100,7
|0,1
|13.
|Полтавська
|Лубни
|100,8
|0,1
|14.
|Сумська
|Ромни
|106,6
|0,2
|15.
|Харківська
|Ізюм
|100,8
|0,1
|16.
|Харківська
|Кегичівка
|104,3
|0,1
|17.
|Харківська
|Красноград
|103,2
|0,1
|18.
|Харківська
|Краснокутськ
|91,5
|0,1
|19.
|Харківська
|Первомайський
|102,6
|0,1
|20.
|Херсонська
|Рикове
|87,9
|0,01
|21.
|Хмельницька
|Славута
|100,0
|0,25
|22.
|Черкаська
|Канів
|99,7
|0,25
Обсяг мовлення на всіх зазначених частотах – 24 години на добу.
Конкурсними умовами передбачено такі вимоги до програмної концепції: в загальному обсязі власного мовлення не менше як 15 відсотків мають становити інформаційні передачі місцевої тематики; дозволяється ретрансляція виключно програм суспільного мовлення.
Заяви на участь у конкурсі приймаються з 04.08.2017 до 04.09.2017 (18:00) за адресою: вул. Прорізна, 2, м. Київ, тел. 234-97-13.
Граничний термін підбиття підсумків конкурсу відповідно до пункту б) частини п’ятої статті 25 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» – 03.11.2017.