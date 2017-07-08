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На Львівщині зіткнулись легковик і мотоцикл: водій двоколісного залишився без стопи

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Внаслідок ДТП на Золочівщині мотоцикліст залишився без стопи. Після зіткнення з автомобілем травмований чоловік доставлений до однієї із львівських лікарень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Золочівський відділ поліції 7 липня близько 16.00 надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася неподалік села Погорільці. Водій автомобіля «Пежо 307», 26-річний мешканець Львова, вчинив зіткнення з мотоциклом «X-TRAIL», котрий рухався назустріч. В результаті цього 39-річний львів’янин, який ним керував, отримав тілесні ушкодження і госпіталізований з діагнозом: травматичне відчленування стопи.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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