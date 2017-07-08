Депутат Івано-Франківської міськради привіз під дім Садового львівське сміття, яке знайшли на Франківщині

Франківський депутат привів від будинок Андрія Садового частину сміття, яку раніше знайшли викинутою аід Івано-Франківськом. Про це Андріан Волгін написав на своїй сторінці у Фейсбук, пише Форпост.

«Безумовно, кожний може критикувати мої дії в міру своїх можливостей та, звісно, кожний залишиться з власними поглядами відносно винних у тому, що в нашому місті гниє львівське сміття. Я (м’яко кажучи) зробив те, що і каза , але зробив це більш гуманно і не так по-свинськи розкидав, як це зробили у нас», – Андріан Волгін, депутат Івано-Франківської міської ради, голова Івано-Франківської міської організації Добровольців АТО, виконав обіцянку особисто завезти сміття, викинуте у Микитинцях, до будинку міського голови Львова Андрія Садового.

«Знаєте, от під моїм постом писали, що це винен губернатор Львівської області, що це він зараз займається сміттям. Я завжди кажу: «Ви мені поясніть, він 11 років займався сміттям?» Це — раз. А по-друге — якщо вже губернатор почав займатися цим сміттям і всі знають, що він — з Франківщини, то так само можна стверджувати, що це — підстава і провокація з іншої сторони… Тут іде боротьба центральної влади зі львівською, але страждають прості люди. Сьогодні постраждали мешканці Івано-Франківська», – пояснив свою обіцянку виданню «Франківчани» Андріан Волгін.

«Мені відомо, що Андрій Садовий багато зробив для Львова. Але в мене є запис 2006 року, де він вже тоді наголошував, що є проблема і він почне вирішувати її. Пройшло 11 років і виходить, що коли вже є смерть на полігоні, невинних людей, простих працівників, то тільки тоді всі почали чухати потилицю. Тому в мене був такий, більше — емоційний, пост про те, що треба це сміття не по всій Україні розвозити, а Садовому відвезти. Щоб висловити ноту протесту. Щоб показати — ми не хочемо, щоб так відбувалося. Це має бути якось цивілізовано. Принаймні, я кажу, ми не отримували ніякого листа зі Львова, як депутати міської ради. Я не чув на сесії, щоб зверталися за допомогою», – додав франківський депутат.

Андріан Волгін оприлюднив відеопідтвердження, що справді привіз мішок із сміттям до будинку Андрія Садового.