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За шість років на дорогах України загинуло понад 26 тисяч людей

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За останні шість років на дорогах України загинуло більше ніж 26 тисяч осіб. Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передає Львівський портал.

Як повідомили у відомостві, у Україні один із найвищих у Європі рівень смертності та травматизму внаслідок ДТП. У той самий час організація безпеки дорожнього руху залишається на низькому рівні.

«За останні шість років більше 26 тисяч людей загинуло і 210 тисяч травмувалися на дорозі. Лише минулого року, кількість ДТП побільшала на 5%, а число постраждалих зросло більш як на 6% у порівнянні з 2015. Майже дві чверті загиблих торік – пішоходи та велосипедисти. На жаль, статистики інцидентів, що стали наслідком порушень у здоров’ї водіїв в Україні немає. Хоч з наступного року запропоновано введення статистичних форм за якими зможемо відстежувати цю інформацію»,  – йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначають, що відповідно до Конвенції про дорожній рух, водій повинен мати фізичні та психічні здібності, щоби керувати транспортом, і бути в належному фізичному та розумовому стані.

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