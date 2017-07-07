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З понеділка на ділянці дороги Львів-Меденичі обмежать транспортний рух

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До уваги водіїв! З 10 липня цього року буде обмежено рух транспортних засобів на ділянці автодороги Т-14-16 Львів-Пустомити-Меденичі (46 км+693 м) через аварійний міст у селі Колодруби Миколаївського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі ЗБДР та СЗ управління превентивної діяльності ГУ НП у Львівській області.

Об’їзд вказаної ділянки здійснюватиметься за маршрутом: Меденичі – Рудники – Дроговиж (автодорога М-06 Київ-Чоп) – автодорога Т-14-25.

Просимо водіїв враховувати діючі обмеження руху, бути уважними за кермом та виконувати вимоги дорожніх знаків, насамперед, тимчасових.

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