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З байкерами, які влаштовують нічні гонитви вулицями Львова, поліція безсила

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З байкерами, що влаштовують ночами гонитву на мотоциклах вулицями Львова поліція практично нічого вдіяти не може. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив начальник Нацполіції Львівщини Валерій Середа.

За його словами, зафіксувати порушення нічними байкерами вкрай важко.

«Вони є учасниками дорожнього руху, і на них розповсюджуються правила дорожнього руху, які вони фактично не порушують. Хіба, можливо, вони порушують швидкісний режим. Але сьогодні, на жаль, в Україні засобів виявлення таких фактів, закріплення їх юридично-правовому полі немає. Немає відповідних сертифікованих приладів, які би були визначені, що вони є законними для застосування. І патрульна поліція сьогодні, на жаль, не може десь впливати на таких порушників, що перевищують швидкість. А це єдиний засіб, яким би було можна з цими байкерами боротись», – зазначив він.

Щодо порушення режиму тиші, то В. Середа відзначив:

«Шум – це порушення санітарних норм. Для того, щоб довести порушення санітарних норм, має бути замір відповідними експертами рівня шуму на вулиці, а це в компетенцію поліції не входить».

Як відомо мешканці Львова часто нарікають на ревіння мотоциклів,  який створюють вночі «нічні вовки». Зокрема, нічну гонитву часто влаштовують на вулицях Стрийській та Кульпарківській.

 

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