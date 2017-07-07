Відомий український скрипаль зняв зворушливий кліп «Купала»

Напередодні давнього слов’янського свята Івана Купала та на підтримку свого першого всеукраїнського туру, відомий український скрипаль Святослав Кондратів презентував свій новий трек «Kupala» та відео до нього.

Музикант відомий тим, що знімає музичні відео до своїх композицій у різноманітних куточках нашої планети, використовуючи лише природні локації. Відео користуються великою популярністю в інтернеті і за лічені дні набирають сотні тисяч переглядів, вподобань, поширень та схвальних коментарів.

Це перший кліп, який музикант зняв в Україні.

Композиція «Kupala» стала спільною роботою скрипаля Святослава Кондратіва та співака і саунд-продюсера Саші Шена. Натхненням для неї послужило літо і прекрасне стародавнє свято Івана Купала. Сучасний електронний біт і лірична скрипка замість звичного сольного вокалу виділяють композицію серед всієї сучасної української музики.

Як відомо, музичні відео, які знімає скрипаль у різноманітних куточках світу мають шалену популярність у користувачів Інтернету та за лічені дні набирають сотні тисяч переглядів, вподобань, поширень та коментарів. Лише за два дні кліп «Купала» переглянуло майже 220 тисяч користувачів FB.

Святослав Кондратів є випускником однієї з найсильніших академічних скрипкових шкіл України – львівської. Він закінчив спеціалізовану музичну школу ім. С. Крушельницької та Національну музичну Академію ім. М.Лисенка. Щодня прогулюючись загадковими та старовинними вулицями Львова, в якому народився та виріс Святослав, він вбирав їх вишуканість та красу, яка тепер звучить у всіх його композиціях. Потім був Київ та багаторічна робота у багатьох цікавих проектах. Він очолював гурт, який підтримував українську олімпійську збірну в Пекіні на ХХІХ Олімпійських іграх. Разом з етно-проектом об’їздив всю Америку та Канаду. Його запрошують на шоу «Голос Країни», де його скрипка допомагає здобувати глядацькі симпатії найкращим вокалістам проекту. У супроводі симфонічного оркестру його композиції звучать на найбільших сценах українських міст…

Концерт відбудеться у Львові 29 вересня о 19:00 на концертній сцені клубу «Малевич» у Львові. Квитки на сайтах Concert.ua та kasa.in.ua, а також у касах міста…

«Дорогі мої шанувальники! Зустріч з вами для мене хвилююча радість та велика відповідальності. Ми щодня багато та наполегливо працюємо щоб створити для вас одну з найкращих та найцікавіших програм за участі її величності Скрипки… Програма концерту складатиметься з різноманітних чудових композицій, тож цікаво буде всім! Беріть з собою друзів, і ми разом будемо мандрувати цим безмежним світом. Я буду розповідати вам про нього разом зі своєю скрипкою, бо саме так і називається моя нова програма – «Світ очима скрипаля», – закликає артист.

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