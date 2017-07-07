Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити

На Львівщині не працює 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину із них довели до банкрутства, і устаткування вирізали на металобрухт за борги. Серед непрацюючих заводів є такі, де громади зберегли увесь цикл виробництва й очікують волі керівництва ДП «Укрспирт», аби відновити роботу, щоб отримати можливість акумулювати значні кошти на потреби громад.

Сьогодні у жителів Великого Любіня зажевріла надія, що велике за місцевими мірками підприємство таки відновить свою роботу. Так на Львівщині провели виїзну нараду керівництва ДП «Укрспирту» стосовно відновлення роботи Великолюбінського державного спиртзаводу. Громада фактично вперше побачила державних чиновників такого рангу від часів, коли завод поглинули у єдине державне підприємство, а з його рахунків були виведені значні кошти…

Виїзне засідання високопосадовців «Укрспирту» та представників усіх гілок влади із долученням працівників Великолюбінського спиртзаводу та керівників низки спиртзаводів Львівщини ініціював народний депутат України Ігор Васюник.

Спершу усі присутні оглянули технічне оснащення заводу, яке виявилося цілком готовим до відновлення виробництва. Керівник заводу Володимир Михайляк розповів, що на підприємстві проведено модернізацію котелень, а сам процес виготовлення спирту на Великолюбінському спиртзаводі є економічно вигідний на фоні підприємств-конкурентів. Також стало відомо, що попри трирічний простій підприємство зберегло більшість робочого складу, і люди готові й сподіваються на відновлення виробництва. Але для цього необхідна воля керівництва «Укрспирту» та незначні капіталовкладення.

Спиртзавод у Великому Любіні – це провідне фінансове джерело для громади, яка в умовах децентралізації змушена самотужки шукати кошти на свій розвиток…

Саме на цьому акцентував увагу присутніх голова Великого Любіня Йосиф Фабрига. За його словами, спиртзавод був одним із головних бюджетоутворюючих підприємств курортного селища, тому важливо, щоб він працював і розвивався, бо від відновлення роботи цього підприємства напряму залежить благополуччя всього селища.

Цю ж тезу розвинув й голова Городоцької РДА Володимир Ременяк, який повідомив, що діючий Великолюбінський спиртзавод щорічно здатен поповнювати бюджет громади на 1 – 1.2 мільйони гривень. Якщо у межах Львівщини ця цифра виглядає на рівні статистичної похибки, то для Великого Любіня це – колосальні гроші, які можуть докорінно змінити життя селища.

Керівництво «Укрспирту» готове дати зелене світло на виробництво, але для запуску Великолюбінського спиртзаводу має існувати ринок збуту. Про це заявив присутнім заступник директора ДП «Укрспирт» Олександр Альохін.

За його словами, в Україні 15 мільйонів споживачів лікеро-горілчаної продукції (і це без окупованих Криму та Донбасу). Попри те ринок споживачів досить звужений, тож усі підприємства «Укрспирту» мають працювати у чіткому конкурентоспроможному полі.

«Для здешевлення продукції підприємства мають зменшувати рівень споживання палива. У Великому Любіні для цього фактично усе зроблено, і залишилися хіба що нюанси. Однак нас цікавить ринок збуту», – повідомив він.

Також стало відомо, що 1 тонна технічного спирту за кордоном обходиться у 590 євро, тож «Укрспирт» вимагає від своїх підприємств відповідну собівартість українського спирту та ще й прибуток. Водночас у держпідприємстві зацікавлені у багатофункціональності виробництва. Тобто їх цікавить не лише технічний спирт, а й можливість оперативного переоснащення потужностей на виготовлення харчового спирту.

Діяльність спиртзаводу шкодитиме довкіллю?

Чиновники визнають, що в сучасних умовах важливим моментом будь-якого виробництва є екологія.

«Важливий момент запуску виробництва – його екологічність. Як відомо Великий Любінь є курортною зоною. Основним викидом підприємства є післяспиртова барда (залишок після відгонки спирту – ред.), яку на ряді підприємств утилізують лише частково. Ми ж пропонуємо у Великому Любіні сконцентрувати фільтрати і перейти на цикл повної утилізації барди, яку на виході перетворюватимуть у білковий корм. Конденсат перетворення також буде перенаправлений у процес виробництва із певними хімічними перетвореннями. Замкнутий цикл усього виробництва дозволить додатково економити ресурси», – повідомив Олександр Альохін.

Що стоїть на заваді відновлення виробництва?

Якщо Великолюбінський спиртзавод заявить про реальний ринок збуту, то «Укрспирт» готовий до відновлення роботи підприємства, навіть якщо завод демонструватиме «нульовий» заробіток. Тобто вийде на самоокупність і не буде збитковим.

За даними фахівців, із 41 заводу «Укрспирту» працюють виключно ті, які демонструють найкращу енергоефективність та найкращу виробничу собівартість. На Львівщині таких всього три із одинадцяти.

Тим часом народний депутат України Ігор Васюник закликав до оперативного вирішення проблеми запуску виробництва Великолюбінського держпідприємства. Зокрема наголосив на потребі вирішення цього питання також і на законодавчому рівні.

«Народні депутати із групи Львівщина готові докласти усіх зусиль, аби в доброму розумінні слова пролобіювати законодавчі зміни, які допоможуть відновити виробництво державних підприємств. Якщо існують правові колізії то їх необхідно розглянути на рівні Кабміну», – наголосив ініціатор зустрічі.

Водночас політик готовий особисто сприяти зустрічі керівництва «Укрспирту» із представниками іноземних компаній для предметного діалогу, адже це шанс для Великого Любіня підняти рівень життя та стати високорозвиненим селищем за рахунок надходжень податків до місцевого бюджету.

«Тут зібралися люди, які із 2014 року не працюють, і вони задають мені питання: «Чому підприємство не працює?». Я сам родом родом із Великого Любіня, тому із особливим трепетом ставлюся до проблем цієї громади… Завдячуючи керівництву, підприємства збережено у належному стані і не потребує значних капіталовкладень для відновлення виробництва. Приємно, що керівництво «Укрспирту» хоче втілити на місцевому заводі пілотний проект переробки, аби нівелювати викиди у довкілля. Водночас сподіваюся, що спиртові підприємства, які є бюджетоутворюючим для сільської місцевості, таки відновлять роботу. Люди ж сподіваються, що влада та керівництво «Укрспирту» докладуть для цього усіх необхідних зусиль», – сказав парламентар.

Також депутат попросив не затягувати процес обговорення, а переходити до реальних кроків та дій.

«Я просив би присутніх більше конкретики, аби почути скільки коштів необхідно для перезапуску заводу? За попередніми даними це «копійчані» витрати для «Укрспирту». Коли це має статися, і що для цього ще потрібно зробити», – закликав Ігор Васюник.

Проблематика запуску цього підприємства стосується нормативно-правового врегулювання. Про це повідомив присутнім перший заступник голови облдержадміністрації Ростислав Замлинський.

«Стосовно податкового регулювання та зовнішньо-економічної діяльності підприємства ми будемо звертатися до нардепів із групи Львівщина, аби вони допомогли врегулювати правову базу на законодавчому рівні. Зокрема мова про питання зони вільної торгівлі… Водночас ми очікуємо побачити технічний аудит того чи іншого виробництва, кадрову складову та якісну сировину… Ми певні, що підприємства «Укрспирту», які знаходяться на Львівщині, претендують на левову частку ринку, при цьому це не потребуватиме коштів для додаткової логістики. Це реальна можливість дати поштовх для регіонального розвитку сільської місцевості та дати роботу людям на селі, аби вони не шукали кращої долі за межами України», – переконаний Р. Замлинський.

Ще одним важливим моментом чиновник виокремив документальну складову.

«Ми очікуємо від керівництва «Укрспирту» чітких кроків назустріч, щоб зрозуміти, які дозволи, папірці, підписи та печатки необхідно зробити. Бо запустити – справа нескладна, важливо, аби підприємство працювало у правовому полі. І щоби жодні інспектори чи служби не могли заблокувати його роботу. При цьому ми сподіваємося на виготовлення якісного продукту із відповідними характеристиками, який має гідно конкурувати на ринку», – наголосив чиновник.

Працівники заводу готові відновити його роботу у найкоротший термін…

Водночас керівник заводу Володимир Михайляк запевняє, що підприємство забезпечить відповідну якість продукції. Він переконаний, що об’єднання спиртозаводів України в єдине підприємство ДП «Укрспирт» стало головною причиною краху усієї спиртової галузі.

«Коли нас об’єднали в одне підприємство «ДП Укрспирт», то з рахунків Великолюбінського спиртзаводу забрали понад 6 млн грн. І це тоді, коли долар був по 5 грн. Після цього за 6 років ніхто навіть не виділив коштів для однієї електричної лампочки на підприємство. Якщо ж ми працюємо у «колгоспі», то слід дати можливість усім можливість попрацювати, аби кожен завод на ділі міг довести свою якість чи невідповідність. Ми зберегли свій кадровий потенціал та техніку. Тож за якість нашого заводу я ручаюся», – наголосив Володимир Михайляк.

Він також закликав керівництво «Укрспирту» розділити усі заводи за чіткими напрямками виготовлення сировини.

«Усі заводи треба розділити за напрямками. Одні нехай виготовляють технічний спирт, інші – харчовий спирт, треті ж можуть виготовляти добавки до бензину. Людям немає значення, що виготовляти. Для них головне, аби завод працював і вони отримували зарплати», – повідомив директор Великолюбінського спиртзаводу.

Попри те в «Укрспирті» знову апелювали, що готові запустити підприємство лише після вирішення усього комплексу проблем. Серед них визначення ринку збуту та проблематика собівартості, аби така діяльність не завдавала збитків державі.

«Від Великолюбінського заводу ми очікуємо на нову програму модернізації. Ми її готуємо і обраховуємо. Готуємо також технічне завдання, комерційну частину для придбання того чи іншого обладнання, погоджуємо його із усіма сторонами і, як тільки домовляємося за збут продукції, відразу запускаємо роботу заводу. Водночас не варто відкидати сучасні тенденції, що схиляють до гнучкості виробників у виготовленні певного виду сировини (залежно від потреб ринку чи замовника). На жаль, у рамках діючого законодавства останній пункт ми наразі не можемо втілити у життя… Ми готові працювати із мінімальною, або ж навіть нульовою рентабельністю, але не йти у збиток державі», – повідомив присутнім Олександр Альохін.

У будь-якому разі для керівництва заводу необхідно знайти збут, аби став відомий мінімальний об’єм замовлення. Тоді запуск підприємства це питання короткострокової перспективи.

У підсумку чиновники та високопосадовці домовилися не затягувати це питання і за два тижні знову зустрітися, аби побачити фінальний проект доцільності запуску Великолюбінського спиртзаводу.

Яке майбутнє спиртової галузі України?

Державна політика націлена на приватизацію держпідприємст, і про це також загадали на виїзному засіданні «Укрспирту». Водночас доля державних спиртзаводів в Україні достеменно невідома.

«У довгостроковій перспективі ми рухаємося до приватизації. Однак швидка приватизація спиртової галузі України зараз неможлива. Сьогодні ДП «Укрспирт» працює над тим, аби розділити 41 завод на три групи підприємств. Перша – це ті підприємства, які ніколи не будуть вже працювати, і їх треба вирізати (або вже було вирізано на металобрухт за борги), тобто ліквідувати. Такі приміщення заводів передаватимуть громадам, або реалізовуватимуть через фонд Держмайна. Друга група підприємств – ті, які можна перепрофілювати на підприємства із виробництва технічних спиртів. Такі заводи можна продавати, як окремі підприємства… Третя група – підприємства із виробництва харчового спирту. Стратегічно приватизація має відбуватися лише за 3 – 4 роки після того, коли завод було виведено із збитковості та виведено його роботу до нормальних показників, які забезпечуватимуть інвестиційну привабливість. Але не виключаю, що держава може залишити третю групу заводів у єдиному підприємстві у своєму підпорядкуванні», – заявив Олександр Альохін.