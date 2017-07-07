В Україні може з'явитися британський оператор мобільного зв'язку

Британський мобільний оператор LycaMobile готується зайти до України: в даний час компанія вже зареєструвала свою присутність в Україні юридично Про це пише Еспресо з посиланням на Ліга.net.

Як зазначається у повідомленні, міжнародний віртуальний оператор мобільного зв’язку LycaMobile зареєстрував в Україні власну юридичну особу, що представляє його інтереси.

В єдиному державному реєстрі зазначено, що підприємство було внесено в нього ще на початку травня цього року.

«Запуск MVNO на новій території – складний процес з багатьма факторами, однак ми сподіваємося зробити оголошення про LycaMobile Ukraine в найближчому майбутньому», – повідомили представники Lyca Group.

«Наскільки я знаю, вони планують запустити роботу представництва з кінця липня – початку серпня», – додає співрозмовник видання, знайомий з планами компанії.

LycaMobile – віртуальний оператор з усіма необхідними IT-системами для надання телеком-послуг. Компанія працює в 22 країнах і обслуговує більше 15 млн абонентів, її оборот за 2015 рік – 1,6 млрд євро. Бізнес таких компаній полягає в тому, що вони орендують у мобільних операторів інфраструктуру і продають на її базі сервіси для кінцевих клієнтів. Наприклад, на таких умовах Lyca вже більше п’яти років співпрацює з британським O2. Lyca Group крім телеком-бізнесу розвиває також такі напрямки, як банківський бізнес і туристичні послуги (Lyca Fly) і навіть лотерейні сервіси (Lyca Lotto).