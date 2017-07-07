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У Новояворівську стартував Міжнародний співочий фестиваль

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7-12 липня у Новояворівську відбуватиметься Міжнародний фестиваль молодих виконавців сучасної української пісні «Молода Галичина-2017». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

25-й ювілейний Міжнародний фестиваль молодих виконавців сучасної української пісні цього року прийматиме учасників з 15-ти країн світу.

Участі у конкурсі візьмуть виконавці від 10 до 25 років. Діти та молодь змагатимуться у чотирьох вікових групах: 10-12 років, 13-15 років, 16-19 років та 20-25 років.

Щодо вимог до пісень, то це може бути поп-музика, народна пісня в оригінальному аранжуванні (допускають а-сареllа), фольк-поп музика, джаз, блюз, рок-н-рол. Українці виконуватимуть всі пісні тільки українською мовою. Учасникам з інших країн дозволяють виконувати одну пісню державною мовою країни, яку вони представляють, решту – українською мовою або пісні українських авторів, які перекладені на їхню рідну мову.

Гран-прі фестивалю – 30 тисяч гривень, перше місце – 10 тисяч, друге – п’ять тисяч, третє – три тисячі гривень. Перші, другі та треті місця присуджують у кожній категорії.

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