У мерії скаржаться, що з Франківського району сьогодні взагалі не вивозили сміття

Сьогодні, 7 липня, на кінець дня у місті є переповненими 265 майданчиків, з них: у Франківському районі – 71, у Сихівському – 112, у Залізничному – 9, у Шевченківському – 73. Про це інформує прес-служба Львівської міськради.

Як повідомив в.о. голови Франківської РА Орест Тимчишин,зараз у районі не вивезено сміття з 71 контейнерного майданчика. Всі ці майданчики обслуговує компанія «AVE-Львів». Зранку в районі також був переповнений 71 майданчик.

«Сьогодні протягом дня перевізник з нашого району не вивозив нічого, бо активно працює у Сихівському та Шевченківському районах. У нас, ймовірно, забір сміття на вивезення уде вже завтра зранку. Вчора за день з нашого району було вивезено лише 80 тонн ТПВ», – додав Орест Тимчишин.

У Сихівському районі сміття не вивезено із 112 контейнерних майданчиків.

«Критична ситуація на усіх майданчиках. З них не вивозять сміття вже близько місця. Станом на сьогодні із 324 майданчиків неочищеними залишаються 112. Це 34,5% від загальної кількості. Відповідно 1680 тис. тонн відходів залишаються не вивезеними у нашому районі.

Зі 112 неочищених майданчиків 110 на обслуговуванні компанії «AVE-Львів», 2 – «Санком-Львів», – повідомили у Сихівській РА.

У Залізничному районі станом на вечір 7 липня перенакопиченими є 9 сміттєвих майданчиків.

«Маємо перенакопичені майданчики за такими адресами: вул. Шевченка, 55, вул. Шевченка, 77, вул. Шевченка, 107, вул. Братів Міхновських, 39, вул. Олени Степанівни, 21, вул. Вернигори, 27, вул. Залізнична, 14а, вул. Затишна, 5. Ці майданчики обслуговує підприємство «AVE-Львів». Ще один перенакопичений майданчик є за адресою вул. Калнишевського, 4а. Його обслуговує компанія «Санком», – розповіла голова Залізничної районної адміністрації Галина Гладяк.

Загалом у районі є 193 сміттєві майданчики.

У Личаківському районі очищені всі контейнерні майданчики. Про це повідомив голова Личаківської РА Іван Лозинський.

У Шевченківському районі переповнені 73 сміттєві майданчики. З них три майданчики належать компанії «Санком» і 70 майданчики компанії «AVE-Львів». У компанії «AVE-Львів» ситуація і надалі залишається складною.