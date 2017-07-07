У Львові хочуть знести двоповерховий будинок, щоб звести новобудову?

На вулиці Панчишина, 19 всупереч волі громади і без відповідних погоджувальних документів, планують будівництво чергової багатоповерхівки. Про це йдеться у депутатському зверненні міського обранця Ігоря Телішевського.

Так, депутати Львівської міськради просять очільника міської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Володимира Цабака «провести позапланову перевірку даної реконструкції…», а також, у разі виявлення порушень, «накласти відповідний штраф».

Зокрема, ініціатор звернення до начальника міського ДАБКу зазначив:

«До нас звернулись обурені львів’яни, які стверджують, що двоповерховий будинок по вул. Панчишина, 19 хочуть, під виглядом реконструкції існуючого будинку, знести та збудувати п’ятиповерхову новобудову з підземним паркінгом. Площа цієї можливої забудови складе орієнтовно 0.09 га., половина її – штучно насипана під час будівництва старого будинку майже шістдесят років тому. При новому будівництві багатоповерхівки не виключений зсув ґрунту, який може призвести до руйнації існуючих сусідніх будинків, тому й не дивина занепокоєння мешканців.

На початку цього року Управління охорони історичного середовища вже надало негативний висновок щодо будівництва на згаданій території, адже воно, цитую: «порушує існуюче завершене містобудівне утворення вул. Панчишина та не є співмасштабним з її історично сформованою забудовою….». Однак забудовник, здається, може проігнорувати відмову Управління охорони історичного середовища, прикриваючись декларацію про початок будівельних робіт з капітального ремонту житлового будинку з підсиленням фундаментів та схилів по вул. Панчишина, 19.

За словами мешканців сусідніх будинків, забудовник розпочав замість капітального ремонту існуючої будови – будівництво нової багатоповерхівки. «Як можна інакше пояснити присутність відповідної будівельної техніки на майданчику та оголошення про продаж квартир у будинку по вул. Панчишина 19 в Інтернеті?» – ставили нам запитання львів’яни.

“Ми плануємо провести громадські слухання щодо цього питання, вислухали людей, і без врахування їхньої думки жодного будівництва вестись не може і ми наполегливо просимо керівництво ДАБІ у місті Львові розібратися з ситуацією, що склалась, та, у разі виявлення порушень, вжити заходів відповідно до чинного законодавства», – наголосив Ігор Телішевський.