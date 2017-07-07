Ще сімом бійцям-добровольцям Львівщини виплатять по три тисячі гривень

Сьогодні, 7 липня, під час засідання комісії з визнання бійців-добровольців АТО під керівництвом заступника голови Львівської обласної ради Володимира Гірняка ще 7 мешканців області визнано бійцями-добровольцями. Зауважимо, що станом на сьогодні 122 захисника з Львівщини визнано бійцями-добровольцями, інформує прес-служба облради.

Бійцям видадуть відповідні посвідчення та нададуть одноразову грошову допомогу в розмірі три тисячі гривень.

Нагадаємо, що Львівська обласна рада прийняла рішення, відповідно до якого бійців добровольчих батальйонів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, визнають бійцями-добровольцями.

Бійцем-добровольцем АТО згідно з встановленим Порядком може бути визнано особу, яка перебувала або перебуває у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому не ввійшли до складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України й інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів та брали безпосередню участь у бойових діях.