ОСТАННІ НОВИНИ

Ще сімом бійцям-добровольцям Львівщини виплатять по три тисячі гривень

|

Сьогодні, 7 липня, під час засідання комісії з визнання бійців-добровольців АТО під керівництвом заступника голови Львівської обласної ради Володимира Гірняка ще 7 мешканців області визнано бійцями-добровольцями. Зауважимо, що станом на сьогодні 122 захисника з Львівщини визнано бійцями-добровольцями, інформує прес-служба облради.

Бійцям видадуть відповідні посвідчення та нададуть одноразову грошову допомогу в розмірі три  тисячі гривень.

Нагадаємо, що Львівська обласна рада прийняла рішення, відповідно до якого бійців добровольчих батальйонів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, визнають бійцями-добровольцями.

Бійцем-добровольцем АТО згідно з встановленим Порядком може бути визнано особу, яка перебувала або перебуває у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому не ввійшли до складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України й інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів та брали безпосередню участь у бойових діях.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити

На Львівщині не працює 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину ...

За музику сплачено
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
За музику сплачено

Останнім часом в ЗМІ все частіше з'являється інформація про те, що когось змушують заплатити космічний штраф за порушенн...

Баба з воза – коням легше. Що чекає на львів’ян з їхнім сміттям найближчим часом
Катерина РОДАК, Львівський портал
Баба з воза – коням легше. Що чекає на львів’ян з їхнім сміттям найближчим часом

На наступному пленарному засіданні Львівської міської ради, що відбудеться 29 червня, міським обранцям запропонують безп...

Self-made по-українськи
Ольга Карпусь, для Львівського порталу
Self-made по-українськи

Як правило, у сучасних реаліях для отримання високої посади на підприємстві необхідно мати або зв'язки, або гроші. Особл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів