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Шевченківський гай запрошує на «Ніч у Львові»

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З 14 по 16 липня у Львові проходитиме традиційний фестиваль «Ніч у Львові», який відбувається двічі на рік восени та влітку. Кожен з трьох днів матиме свою тематику: театр, музика, кіно. Багато місць будуть відкриті вперше для загалу. Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького запрошує 14-15 липня на нічну феєричну театралізованому екскурсію «Обрядові забави на Петра». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Кожного року Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького бере участь у фестивалі «Ніч у Львові». Щорічно музей дивує своїх відвідувачів етно-забавами. Цьогоріч ми очікуємо на велику кількість відвідувачів фестивалю «Ночі у Львові», який відбудеться втринадцяте»,- зазначає організатор проекту «Ніч у Львові»Марта Іванишин.

Як зазначила працівниця етнокультурологічного відділу Соломія Довгань, участь у міському фестивалі «Ніч у Львові» Музей бере 11 років поспіль, а власне забави на Петра відбуваються уже вдруге. Цікаво, що учасниками таких акцій є не тільки львів’яни, але й гості нашого міста, які заздалегідь замовляють квитки і є чи не найактивнішими під час театралізованих екскурсій. Тому й цього року ми сподіваємося, що зацікавлення нашими подіями теж буде достатньо широким, а нічна театралізована екскурсія 14-15 липня залишить по собі лише позитивні враження.

Екскурсії проводитимуть о 20.30, 21.15 та о 22.00 год. Тривалість екскурсії – 2 години. Вартість  – 120 грн.

Усіх бажаючих запрошують потрапити у чарівність звичаїв та обрядів, які були поширені під час святкування Петра та пропонують:

  • У церкві Св. Михаїла (пам’ятка народної архітектури 19 ст.) дізнатися про особливості петрівського посту та святих апостолів Петра і Павла.
  • Вузькими стежинами гаю прийти до хати музиканта та під оркестр давніх інструментів поспівати жартівливих пісень – петрівочок.
  • Дівчатам завітати на «прочухрини» – веселі посиденьки не без користі.
  • Хлопцям – на справжньому боїщі помолотити зерно.
  • Зустрітися із «щезником» та його підступною гостинністю.
  • Спробувати виготовити масло давнім способом- та продегустувати його.
  • Потрапити на озеро сповнене чарами купальської ночі та романтичну фотозону.
  • Іменинникам – прийняти святкові вітання.
  • Стати учасником «Петрування»- колоритної забави із вбиранням основного атрибуту свята – вільхи, з музиками, автентичними танцями, обрядовим частуванням і «чимось» для гумору.

Слідкуйте за інформацією тут: https://www.facebook.com/1971MNAP

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