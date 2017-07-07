Представник Львівщини здобув «бронзу» на чемпіонаті світу із спортивного орієнтування

Представник Львівщини Олександр Кратов став бронзовим призером чемпіонату світу зі спортивного орієнтування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Приємна звістка надійшла з чемпіонату світу зі спортивного орієнтування бігом, який цими днями триває в м. Тарту (Естонія). Представник Львівщини Олександр Кратов, виступаючи в складі національної збірної команди України виборов бронзову медаль на середній дистанції. Загалом на цьому представницькому світовому форумі національні кольори представляють двоє спортсменів зі Львова – Олександр Кратов та Надія Волинська (яка продемонструвала 10 результат на середній дистанції та 13 показник на спринтерській дистанції).

7 червня 2017 року в завершальний день змагань на світовому чемпіонаті – день командних естафет, у яких будуть змагатися і О. Кратов, і Н. Волинська.

При цьому варто нагадати, що ці двоє спортсменів вибороли право представляти Україну на Всесвітніх Іграх-2017, що незабаром розпочнуться у Вроцлаві.

Фото: ЛОДА