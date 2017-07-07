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Патрульні розшукали 3-річного хлопчика, який заблукав у центрі Львова

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Патрульні розшукали хлопчика, який заблукав у центрі Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні вдень, патрульним надійшло орієнтування, що на вулиці Галицькій загубилася 3-річна дитина. Екіпажі патрульних отримали опис дитини та почали обстежувати прилеглі вулиці. Згодом, на вулиці Богдана Хмельницького, один з екіпажів помітив мужчину, він ніс на руках хлопчика, який підпадав під орієнтування.

Патрульні зупинилися та підійшли до чоловіка, який повідомив, що побачив дитину саму на вулиці. Хлопчик розповів йому, що пам’ятає дорогу додому, тому вони направилися туди. Патрульні завезли дитину батькам, які були безмежно вдячні офіцерам за допомогу. Крім того, патрульні провели з батьками профілактичну бесіду.

Патрульна поліція просить людей не бути байдужими та повідомляти 102, якщо бачите на вулиці дитину без дорослих. А також закликаємо всіх батьків стежити за дітьми та не залишати їх без нагляду.

Фото: патрульна поліція Львова

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