На Львівщині судитимуть посадовця за розтрату 300 тисяч державних коштів

На Львівщині судитимуть начальника відділу капітального будівництва, який завдав збитки Яворівській районній раді на суму понад 300 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

За процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури до суду скеровано кримінальне провадження відносно начальника відділу капітального будівництва одного з суб’єктів господарювання Яворівщини за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Зазначимо, що внаслідок неналежного здійснення загаданим посадовцем технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на території сірчаного полігону, Яворівською районною радою було зайво оплачено кошти в розмірі понад 300 тисяч гривень.

Так як обвинувачений завдану майнову шкоду районній раді не відшкодував, під час досудового розслідування на все його майно було накладено арешт та до нього пред’явлено цивільний позов.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення йому загрожує покарання до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльності на строк до 3 років та зі штрафом до 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або без такого.