ОСТАННІ НОВИНИ

Ліси Львівщини хочуть передати у концесію

|

На розгляд найближчої сесії Львівської обласної ради винесуть звернення до Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України щодо передачі в концесію державних лісогосподарських підприємств. Відповідне рішення у четвер, 6 липня, ухвалила постійна комісія з питань екології, природних ресурсів та рекреації, інформує прес-служба облради.

Як зазначив новообраний голова комісії Юрій Гудима, рішення ухвалили з ініціативи Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства та на підставі звернення голови ГО «Асоціація деревообробників та лісозаготівельників Львівщини» Миколи Когута щодо передачі в концесію лісів України.

Крім того, депутати обговорили ситуацію з вивезенням та утилізацією твердих побутових відходів у Львівській області. Зокрема, звернулися до Львівської облдержадміністрації з проханням надати інформацію про результати засідань обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а також про розрахунки можливостей наявних полігонів області, які можуть приймати ТПВ із м. Львова.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
За музику сплачено
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
За музику сплачено

Останнім часом в ЗМІ все частіше з'являється інформація про те, що когось змушують заплатити космічний штраф за порушенн...

Баба з воза – коням легше. Що чекає на львів’ян з їхнім сміттям найближчим часом
Катерина РОДАК, Львівський портал
Баба з воза – коням легше. Що чекає на львів’ян з їхнім сміттям найближчим часом

На наступному пленарному засіданні Львівської міської ради, що відбудеться 29 червня, міським обранцям запропонують безп...

Self-made по-українськи
Ольга Карпусь, для Львівського порталу
Self-made по-українськи

Як правило, у сучасних реаліях для отримання високої посади на підприємстві необхідно мати або зв'язки, або гроші. Особл...

Врятувати рядового львів’янина: як містяни дають собі раду без Садового і Гройсмана
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Врятувати рядового львів’янина: як містяни дають собі раду без Садового і Гройсмана

Сміттєва опера у Львові триває вже більше року, то затихаючи на певний час, то спалахуючи з таким резонансом, що відлунн...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів