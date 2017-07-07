Ліси Львівщини хочуть передати у концесію

На розгляд найближчої сесії Львівської обласної ради винесуть звернення до Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України щодо передачі в концесію державних лісогосподарських підприємств. Відповідне рішення у четвер, 6 липня, ухвалила постійна комісія з питань екології, природних ресурсів та рекреації, інформує прес-служба облради.

Як зазначив новообраний голова комісії Юрій Гудима, рішення ухвалили з ініціативи Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства та на підставі звернення голови ГО «Асоціація деревообробників та лісозаготівельників Львівщини» Миколи Когута щодо передачі в концесію лісів України.

Крім того, депутати обговорили ситуацію з вивезенням та утилізацією твердих побутових відходів у Львівській області. Зокрема, звернулися до Львівської облдержадміністрації з проханням надати інформацію про результати засідань обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а також про розрахунки можливостей наявних полігонів області, які можуть приймати ТПВ із м. Львова.