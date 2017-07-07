Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства ЛОДА шукає фахівців

Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА запрошує на роботу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Насамперед департамент потребує людей на заміщення вакантних посад державної служби категорії «Б»:

– начальника відділу економіки у сфері житлово-комунального господарства управління тарифної політики та розвитку житлово-комунального господарства (на постійній основі);

– заступника начальника управління-начальника відділу житлової політики та житлових будинків ОСББ управління експлуатаційної діяльності у сфері комунального обслуговування (на постійній основі).

Вимоги:

1) Вища освіта, не нижче ступеня спеціаліста, магістра;

2) Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності не менше двох років;

3) Вільне володіння державною мовою.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

– копія паспорта громадянина України;

– письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державноїслужби (за формою), до якої додається резюме у довільній формі;

– письмова заява, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно нього відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

– копія (копії) документа (документів) про освіту;

– заповнена особова картка встановленого зразка;

– декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (в електронній формі на сайті НАЗК як претендента на посаду).

– посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи приймають за адресою: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 6, 3-й поверх.

Контактний тел.: (032) 276 17 94.

Документи приймають до 21 липня 2017 року включно.

Детальнішу інформацію можна дізнатися за посиланням: http://portal.nads.gov.ua/view_doc.html?mode=ukr_map.