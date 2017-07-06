Завтра віряни відзначатимуть Різдво святого Івана Хрестителя. Розклад богослужінь у храмах Львова

Християни східного обряду 7 липня святкують Різдво Івана Хрестителя – одного з найвеличніших ізраїльських пророків. Празник Різдва Івана Хрестителя відзначають у чотирьох храмах Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Саме він не тільки проповідував прихід Месії, а мав можливість особисто зустріти й охрестити Його. Престольний празник 7 липня Різдва св. Івана Хрестителя святкують чотири львівські храми.

УГКЦ

Храм Різдва Івана Хрестителя (вул. Л. Кобилиці, 31). Святкове богослужіння розпочнеться в неділю, 9 липня, о 10.00 год. Опісля відбудеться освячення наріжного каменю фундаменту нової церкви після, яке очолить Високопреосвященний владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ.

Храм Святого Івана Хрестителя (вул. Ужгородська, 1). Святкове богослужіння розпочнеться о 12.00 год.

Свято-Іванівська Лавра Студійського Уставу УГКЦ (вул. Чернеча Гора). Четвер, 6 липня: 18:00 – вечірня та похід зі свічками по всіх церквах Лаври; 21:00 – молитви над хворими і Водосвяття, провадить ієрм. Ігнатій. П’ятниця, 7 липня: 7:00 – утреня, мирування; 8:00 – Божественна Літургія; 10:00 – Архиєрейська Божественна Літургія; 18:00 – вечірня та похід на монаший цвинтар.

УПЦ КП

Храм Різдва чесного славного пророка, Предтечі та хрестителя Господнього Іоана (вул. Пекарська, 52). Святкове богослужіння розпочнеться в неділю, 9 липня, о 10.00 год. Привезуть частинку святих мощей пророка Іоана Хрестителя.

УАПЦ

Храм Різдва Іоана Хрестителя (вул. Пасічна, 91). Святкове богослужіння розпочнеться об 11.00 год.

Львівська міська рада вітає усіх парафіян та настоятелів з храмовим святом! Бажаємо міцного здоров’я, мужності, незламності духу та віри! Хай Святий Іоан Хреститель буде нам прикладом смирення та терпіння, а Всемилостивий Господь за його молитвами дарує нам мир і злагоду в наших домівках.