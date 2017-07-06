За три доби петицію проти знищення Академії сухопутних військ у Львові пдтримало 750 громадян. Збір підписів триває

Станом на вечір четверга, 6 липня, петицію №22/038182-еп проти знищення Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного у Львові підтримали 750 небайдужих громадян. Такими є дані інтернет-сторінки електронних петицій до Президента України.

Серед користувачів, які проголосували за документ, народні депутати України, депутати Львівської обласної ради, громадські діячі, активісти, журналісти, блогери, правники та сотні небайдужих мешканців України.

Водночас підтримувати петицію за збереження Академії закликають освітяни. Зокрема Львівський національний ветеринарний університет висловив свою тверду позицію щодо недопущення знищення Нацакадемії.

«Шановні викладачі та студенти, випускники та друзі університету!

Закликаємо Вас підтримати від фактичного знищення Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Академія – провідний військовий навчальний заклад, який під час війни готує кадрових офіцерів. Саме випускники НАСВ стали в перших рядах захисту України і стримали ворога. На жаль, часто ціною власного життя.

На догоду бізнес елітам зі сходу, частину із її факультетів планують продублювати (а потім – і перенести) до Харкова, Сум та Кам’янця-Подільського.

Закликаємо зберегти силу української оборони!

Ми знаємо і добре пам’ятаємо, що всі подібні махінації бояться розголосу

За посиланням – інструкція для підписання петиції.

Будь ласка, долучайтеся та поширюйте інформацію!», – поширила заклик Facebook-сторінка вишу.

Також під петицією підписалися проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка Мар’ян Лозинський та голова Західного наукового центру Національної академії наук України Зіновій Назарчук.

Залишити свій підпис під петицією можна ТУТ.

Коротка інструкція, щоб проголосувати:

Зайдіть на сторінку петиції – https://petition.president.gov.ua/petition/38182 Натисніть «Для того, щоб підтримати петицію, необхідно авторизуватися» Введіть адресу електронної пошти, пароль

4.Натисніть «Я не робот»

5.Натисніть «Зареєструватися»

На вказану вами пошту прийде посилання, по якому необхідно перейти і підтвердити перевірку ваших даних (Щоб швидше пройти ідентифікацію особи – оберіть перевірку ваших даних не через податковий (ідентифікаційний) код, а через ЕЦП (електронний підпис) або Банк ID (Приват24 або Ощад24). Тоді ви зможете проголосувати миттєво!) Повторно введіть свою адресу електронної пошти, пароль, пароль ще раз. Підтвердіть, що ви «не робот» Дайте згоду на обробку Ваших персональних даних Повторно зайдіть на посилання потрібної вам петиції – https://petition.president.gov.ua/petition/38182 На сторінці петиції буде активна кнопка «Підписатися» – натисніть її. Все! Петиція підписана!

(якщо раптом виникли проблеми – оновіть сторінку і проголосуйте ще раз).

Не будьте байдужими – запросіть друзів підписати петицію!!!

Нагадаємо, автор петиції, народний депутат України Ігор Васюник вимагає:

Зупинити будь-які дії щодо створення на фондах факультету військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Інституту танкових військ із перенесенням туди підготовки курсантів Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного за спеціалізацією «Управління діями підрозділів танкових військ». Зупинити будь-які дії та наміри з перенесення навчання інших факультетів Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного та перетворення академії в інститут морально-психологічного забезпечення. Дати оцінку діям міністра оборони України, генерала армії України Степана Полторака та колегії Міністерства оборони України щодо реорганізації Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Доручити провести широку дискусію в професійному експертному середовищі щодо питання реформування військової освіти в Україні.

Збір підписів триватиме ще 90 днів. Число підписів, необхідних, аби отримати реакцію Президента України, має сягнути 25 000.

Нагадаємо, за першу добу петицію підписала велика кількість депутатів та громадських діячів.

Як раніше повідомляв Львівський портал, проти рішення Міноборони реформувати НАСВ у Львові висловилась Львівська обласна рада. Депутати міськради Львова також стали на захист Академії сухопутних військ.

Свою позицію висловив також нардеп Ігор Васюник: «Львівську академію сухопутних військ перетворюють в кузню кадрів «баяністів». Також із трибуни парламенту на захст АСВ стала нардеп Оксана Юринець.

Відомо, що нардепи готові вимагати відставки керівництва Міноборони за спробу знищення академії. Частина депутатів підписалася за недопущення «реформування» Академії сухопутних військ у Львові. Відповідні листи були скеровані прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману, секретарю РНБО Олександру Турчинову та голові комітету парламенту з питань нацбезпеки й оборони Сергію Пашинському.

По тому Степан Полторак пообіцяв «не чіпати» Академіїсухопутних військ у Львові.

Попри те українці розпочали збір підписів проти знищення Національної академії сухопутних військ у Львові.

Детальніше читайте тут: Львів’яни вступили у «бій» за Національну Академію Сухопутних військ. А також тут: «Львівська Академія сухопутних військ залишиться видовим закладом України»?.