Віце-прем’єр заявляє про бум росту місцевих бюджетів

За перше півріччя 2017-го надходження власних доходів загального фонду місцевих бюджетів України зросли на 34% порівняно із аналогічним періодом минулого року і склали 87 млрд гривень, що на 22 млрд більше, аніж торік. Про це повідомив на своїй сторінці у FB віце-прем’єр-міністр-міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

За його словами, місцеві бюджети отримали податку на доходи фізичних осіб 49,7 млрд грн (+42%), плати за землю – 12,3 млрд (+16%), єдиного податку – 10,2 млрд (+45%), податку на нерухоме майно – 0,9 млрд (+60%). Фактичні надходження акцизного податку становлять 6,2 млрд гривень (+17%).

Геннадій Зубко також відзначив, що темпи надходження власних доходів місцевих бюджетів 366 ОТГ мають тенденцію зростання. «У першому півріччі 2017-го доходи збільшилися майже удвічі, склавши 3,9 млрд гривень (+1,9 млрд). Із розрахунку на одного мешканця громади середній показник надходжень – 1256 гривень (+616 грн). Загалом, із урахуванням міжбюджетних трансфертів з держбюджету, доходи загального фонду місцевих бюджетів 366 ОТГ становлять 9 млрд гривень», – повідомив Геннадій Зубко.

За його словами, власні ресурси 207 ОТГ, де перші місцеві вибори відбулися 2016-го, і які цього року вперше отримали 60% надходжень від податку на доходи фізичних осіб, зросли утричі і склали 2 млрд гривень (+1,4 млрд).

Він також повідомив, що 159 ОТГ у 2016-му отримували зарахування 60% ПДФО до своїх бюджетів. Відтак темпи зростання їхніх власних доходів за цей період становить +41% (+549 млн гривень), що більше від середнього показника по Україні (+34%).