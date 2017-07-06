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У суботу на Львівщині стартує військово-спортивний патріотичний вишкіл для молоді

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З 10 до 16 липня в селі Сприня Самбірського району Львівської області на базі СТОК «Прикарпаття» ім. Президента УГВР Кирила Осьмака відбуватиметься військово-спортивний патріотичний вишкіл для молоді «Ігри Нескорених». Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У програмі вишколу:

10 липня  –  о 06.15 год зустріч 8 потягу Єднання України «Труханівська Січ» та піша хода молоді з м. Самбора до с. Сприня.

11 липня – о 12.00 год в с. Сприня урочисте відкриття військово-патріотичної гри «Ігри Нескорених».

12 – 15 липня – з 10.00 – 12.30 год виховно – вишкільні заходи для молоді.

12 – 16 липня – з 15.00 – 19.00 год проведення спортивних змагань.

12 – 16 липня – з 19.30 – 21.30 год проведення освітньо-виховних та інформаційно-просвітницьких заходів.

16 липня – о 13.00 год урочиста академія з відзначення 73-ї річниці створення УГВР на історичному місці у с. Сприня. Покладання квітів до пам’ятника засновникам УГВР. Панахида за загиблими борцями за волю України.

13.30 год урочисте віче та святковий концерт. Нагородження переможців та учасників вишколу «Ігри Нескорених». Пластова присяга.

15.00 год експозиція у музеї-криївці. Презентація військових частин.

Також у програмі святкування, у неділю 16 липня відбудеться вшанування воїнів УПА на місці меморіалів та поховань у громадах м. Самбора, сіл Чуква, Блажів, Воля-Блажівська і Звір.

Фото: ЛОДА

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