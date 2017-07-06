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У Львові переповненими залишаються 268 сміттєвих майданчиків

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Станом сьогодні на кінець дня у місті є переповненими 268 майданчиків, з них: у Франківському районі – 75, у Сихівському – 124, у Залізничному – 9, у Шевченківському – 60. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомив в.о. голови Франківської РА Орест Тимчишин, на зараз у районі не вивезено сміття з 75 контейнерних майданчиків, усі вони обслуговуються компанією «AVE-Львів». Загалом ситуація погіршується: вчора ввечері було переповнено 53 майданчики, сьогодні зранку – 71.

У Сихівському районі сміття не вивезено із 124 контейнерних майданчиків.

У Залізничному районі станом на вечір 6 липня перенакопиченими є 9 сміттєвих майданчиків, і це приблизно 62 тонни сміття.

«Маємо перенакопичені майданчики за такими адресами: вул. Шевченка, 55, вул. Шевченка, 77, вул. Шевченка, 107, вул. Братів Міхновських, 39, вул. Олени Степанівни, 21, вул. Вернигори, 27, вул. Залізнична, 14а, вул. Затишна, 5. Ці майданчики обслуговує підприємство ТОВ «AVE-Львів». Ще один перенакопичений майданчик є за адресою вул. Калнишевського, 4а. Його обслуговує ТзОВ «Санком-Львів», – розповіла голова Залізничної районної адміністрації Галина Гладяк.

Загалом у районі є 193 сміттєві майданчики.

У Личаківському районі станом на ранок було два неочищені майданчики, але станом на вечір їх уже прибрали. Про це повідомив голова Личаківської РА Іван Лозинський.

У Шевченківському районі на теперішній час переповнено 60 сміттєвих майданчиків. Усі невивезені майданчики належать компанії «AVE-Львів». Як повідомили в районній адміністрації, раніше сміття компанією «AVE-Львів» вивозилося по одній машині на день, а протягом останніх 2-ох днів ТПВ не вивозять взагалі.

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