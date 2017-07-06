Поліція шукає чоловіка зі Львівщини, що зник вісім місяців тому дорогою на Закарпаття

Поліція розшукує 75-річного чоловіка, що поїхав на Закарпаття зі Львівщини і пропав. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

Сколівським відділом поліції розшукується безвісті зниклий Улич Юрій Романович, 29.04.1942 р.н.. Уродженець та житель смт. Славсько, вул. Д.Галицького,11 Сколівського району Львівської області. Зі слів племінниці, чоловік 8.10.2016 року поїхав до свого знайомого в м.Ужгород Закарпатської області та місцеперебування його невідоме до теперішнього часу.

Прикмети: ріст 165 см, обличчя овальної форми, волосся середньої довжини, світле (із сивиною), вуса та борода сиві, очі запавші карі, розріз очей малий, брови дугоподібні широкі сиві та розташовані над очима симетрично (дещо нахмурений), ніс прямий, спинка викручена через повздовжній шрам з правого боку, вуха середньої величини прилягаючі. Над правим оком наявний шрам (зверху до низу) від розрізу сокирою, а також наявний шрам від розрізу назовні від правого ока. З права на щоці від рота мається шрам розрізу. наявна деформація нижньої щелепи. В ротовій порожнині на нижній щелепі відсутні зуби (передні).

Був одягнений в темний старий одяг (деталей невідомо)

Особливі прикмети: користується металевими милицями. Із собою мав мобільний телефон із сім-картою оператора “Київстар”, номер якого 098-550-82-05, а також рюкзак зеленого кольору старого взірця (схожий на військовий)

Прохання до всіх, хто володіє інформацією про місцеперебування розшукуваного звертатись на оперативну лінію 102 або по телефону 097-97-90-511 (Андрій) 068-536-89-36 (Ярослава).