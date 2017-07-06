Під час пиятики львів’янин підрізав 21-річного іноземця

У Львові зловмисник заподіяв іноземцю ножові поранення. Потерпілий, який отримав тяжкі тілесні ушкодження, доставлений до однієї з львівських лікарень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

В Шевченківський відділ поліції 5 липня надійшло повідомлення про те, що 21-річний громадянин однієї з країн Євросоюзу отримав ножові поранення. Травмований юнак доставлений до лікарні з діагнозом: втрата жовчного міхура, пошкодження дванадцятипалої кишки та печінки, внутрішній крововилив.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 43-річний місцевий мешканець. За його словами, тілесні ушкодження він заподіяв іноземцю під час конфлікту, який виник між ними, коли вони розпивали спиртні напої.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Триває досудове розслідування.