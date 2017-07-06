Мешканцям, що купляють дорогі речі, скасовуватимуть субсидію

Субсидію можуть не призначити або скасувати її, якщо родина придбала щось дороге. Про це сьогодні і, 6 липня, під час спільної прес-конференції ТОВ «Львівгаз збут» та департаменту соціального захисту ЛОДА на тему: «Результати перерахунку невикористаної суми субсидій до держбюджету», яка відбулася у Львівському прес-клубі, повідомив начальник відділу житлових субсидій, соцвиплат та допомог департаменту соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації Василь Гельбич.

З березня минулого року постановою Кабміну №136 проведено верифікацію соціальних оплат. Вона передбачає, що Міністерство фінансів України перевіряє певний вид доходів. Отож, субсидія може бути скасована або не призначена, якщо одна з тих осіб, які зареєстровані у помешканні, придбала річ або оплатила послуги на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. Виняток становить тільки оплата медичних послуг. Але, якщо покупка відбулася під час отримання субсидій і людина про це повідомила органи соцзахисту, то виплата субсидій не припиняється. Це стосується тих, хто здійснив покупку перед зверненням.

«Наприклад, людина купила авто 5 липня, а 1 серпня звертається за субсидією. Відповідно, субсидію вона може отримати аж через рік. Якщо ж звернулася за субсидією 1 липня, а автомобіль купила 1 серпня, то субсидія не припиняється, вона її буде отримувати до 1 липня наступного року. Але потім вже цілий рік не матиме право на субсидію. Якщо людина продала автомобіль, то цей дохід буде врахований при наступному перерахунку субсидій як сукупний дохід всієї сім’ї, – пояснює деталі призначення чи ненадання субсидій начальник відділу житлових субсидій, соцвиплат та допомог департаменту соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації», – ПОЯСНИВ в. Гельбич.

Нагадаємо, субсидії за травень і червень перерахують заднім числом.