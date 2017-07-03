Українці збирають підписи проти знищення Національної академії сухопутних військ

Українці почали збирати підписи проти знищення Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного у Львові. Відповідну електронну петицію на сайті Президента України зареєстрував народний депутат України Ігор Васюник.

«Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак просуває план знищення Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного у м.Львові – одного з найкращих видових військових навчальних закладів в Україні… Перенесення факультетів академії сухопутних військ призведе до знищення потужної військової школи, яка напрацьована в Національній академії як за роки її існування, так і за роки АТО», – наголошується у тексті петиції.

Ігор Васюник переконаний, що «роздрібнення-знищення вже існуючого потужного навчального закладу, яким є Національна академія сухопутних військ, та необґрунтоване витрачання мільярдів бюджетних коштів на створення нових навчальних баз під час війни – це зрада національних інтересів України».

Автор документу окреслив чотири чіткі «вимоги:

Зупинити будь-які дії щодо створення на фондах факультету військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Інституту танкових військ із перенесенням туди підготовки курсантів Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного за спеціалізацією «Управління діями підрозділів танкових військ». Зупинити будь-які дії та наміри з перенесення навчання інших факультетів Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного та перетворення академії в інститут морально-психологічного забезпечення. Дати оцінку діям міністра оборони України, генерала армії України Степана Полторака та колегії Міністерства оборони України щодо реорганізації Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Доручити провести широку дискусію в професійному експертному середовищі щодо питання реформування військової освіти в Україні».

Залишити свій підпис під петицією можна ТУТ.

Коротка інструкція, щоб проголосувати:

1. Зайдіть на сторінку петиції – https://petition.president. gov.ua/petition/38182

2. Натисніть «Для того, щоб підтримати петицію, необхідно авторизуватися»

3. Введіть адресу електронної пошти, пароль

4.Натисніть «Я не робот»

5.Натисніть «Зареєструватися»

6. На вказану вами пошту прийде посилання, по якому необхідно перейти і підтвердити перевірку ваших даних (Щоб швидше пройти ідентифікацію особи – оберіть перевірку ваших даних не через податковий (ідентифікаційний) код, а через ЕЦП (електронний підпис) або Банк ID (Приват24 або Ощад24). Тоді ви зможете проголосувати миттєво!)

7. Повторно введіть свою адресу електронної пошти, пароль, пароль ще раз. Підтвердіть, що ви «не робот»

8. Дайте згоду на обробку Ваших персональних даних

9. Повторно зайдіть на посилання потрібної вам петиції – https://petition.president. gov.ua/petition/38182

10. На сторінці петиції буде активна кнопка «Підписатися» – натисніть її. Все! Петиція підписана!

(якщо раптом виникли проблеми – оновіть сторінку і проголосуйте ще раз).

11. Не будьте байдужими – запросіть друзів підписати петицію!!!