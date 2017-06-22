Неочікуваний крок. Синютка буде два роки вивозити львівське сміття?

Голова Львівської ОДА Олег Синютка звернувся з офіційним листом до Львівської міського голови Андрія Садового щодо передачі повноважень управління ТПВ міста Львова Львівській ОДА. Про це він повідомив сьогодні, 22 червня, під час брифінгу, передає з місця подій кореспондент Львівського порталу.

За словами Олега Синютки, відповідь від міського голови він має отримати не пізніше ніж за місяць.

«Просимо прийняття рішення міської влади Львова про делегування функцій по управлінню ТПВ у місті Львові ЛОДА. У свою чергу беремо на себе зобов’язання до 20 днів очистити сміттєві майданчики від перенакопичення та повернути вивіз ТПВ у стабільне русло на постійній основі. Також забезпечити стабільний вивіз ТПВ впродовж усього часу дії делегування повноважень», – сказав О. Синютка.

Також у своєму листі губернатор Львівщини обіцяє відновити систему сортування сміття, припинити перерозподіл ринку вивезення ТПВ та повернути перевізників, які стабільно забезпечували вивіз сміття.

Окрім того, обласна влада планує ввезти в експлуатацію у 2019 році комплекс переробки ТПВ.

«Також звертаємося до міської влади Львова аби вона передбачила субвенцію для вивезу сміття обласному бюджету в розмірі 300 мільйонів гривень з розрахунку на рік. Також передати в тимчасове управління Львівській ОДА ЛКП «Львівспецкомунтранс», – додав Синютка.

На питання кореспондента Львівського порталу, що буде, якщо міська влада не погодиться на цю пропозицію, Олег Синютка відповів: «Ми все одно вивеземо всі ТПВ, що накопичились зараз у місті, а у міської влади Львова є два варіанта дій: або делегувати нам повноваження, або взяти і самим це зробити (вивезти сміття – ред.)».

Фото: Львівський портал, wz.lviv.ua