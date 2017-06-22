Державна комісія надзвичайних ситуацій затвердила 17 вимог щодо львівського сміття

Сьогодні, 22 червня, Державна комісія ТЕБ і НС затвердила перелік розпоряджень для обласної та міської влади Львова.

Слід зазначити, що доручення міжвідомчого оперативного штабу державної комісії з питань ТЕБ та НС є обов’язковими для виконання.



План заходів відповідно до протоколу:

1. Львівській обласній державній адміністрації, іншим місцевим органам виконавчої влади, спільно з Львівській міськрадою невідкладно забезпечити оперативну координацію заходів щодо вивезення твердих побутових відходів зі міста Львова.

2. До 23 червня 2017 року провести розрахунки можливостей наявних полігонів області щодо прийому накопичених об’ємів ТПВ з м. Львова та розподілити об’єми для вивезення ТПВ у розрізі кожного полігону та перевізника;

3. До 23 червня 2017 року розробити та надати для виконання Львівській міській раді графік вивезення твердих побутових відходів з м. Львова, накопичених на 463 перевантажених контейнерних майданчиках.

4. До 5 липня 2017 року забезпечити виконання заходів з вивезення твердих побутових відходів з м. Львова

5. Львівській міській раді рекомендувати у зв’язку з довготривалою бездіяльністю розглянути питання щодо делегування функцій з організації і забезпечення утилізації сміття до Львівської ОДА. Це рішення повинна прийняти міська рада.

6. Рекомендувати Львівській міській раді забезпечити невідкладне підписання відповідних договорів і фінансування на вивезення ТПВ з переповнених контейнерних майданчиків м. Львова.

7. Рекомендувати Львівській міській раді прийняти активну участь в сходах громад та участі в міських сесіях щодо проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед учасників Меморандуму.

8. Рекомендувати органам місцевого самоврядування (учасникам меморандуму), на території яких розташовані полігони/звалища твердих побутових відходів забезпечити прийом та захоронення твердих побутових відходів, які утворились у м. Львові.

9.Львівській обласній адміністрації підготувати звернення до Кабінету Міністрів України з проханням про виділення підтримки соціально-економічного розвитку тих міст Львівської області, що безпосередньо приймають участь у Меморандумі.

10.Розглянути питання щодо виділення в межах області земельної ділянки для розміщення тимчасового полігону ТПВ.

«Сьогодні у розпорядженні Львівської міської ради ТЕЦ-2 і 124 га землі, які можуть бути також розглянуті як тимчасові полігони та в подальшому стати майданчиком для створення сміттєспалювального заводу відповідно до проекту, що напрацьовується з міжнародними фінансовими організаціями», – зазначив Геннадій Зубко.

11. Львівській міській раді підготувати та подати встановленим порядком комплект документів для будівництва тимчасового полігону з розміщення ТПВ на території ТЕЦ-2 м. Львова.

12. Львівській міській раді надати до Генеральної прокуратури України конкретні факти перешкоджання законному вивезенню з м. Львова твердих побутових відходів на полігони у межах Львівської області або на полігони на території інших областей відповідно до укладених угод (договорів).

13. Обласній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій проводити не рідше двох разів на тиждень засідання зазначеної комісії з питань організації (в межах області) роботи із вивозу твердих побутових відходів з м. Львова.

14. ДНС, Мінрегіон, Національна поліція забезпечити проведення моніторингу та щоденне інформування КМУ з виконання заходів щодо забезпечення вивезення ТПВ.

15. МОЗ щоденний моніторинг ситуації щодо санітарно-епідеміологічної ситуації у м.Львові та інформування КМУ. Також доповідати з точки зору заходів, які мають бути виконанні для запобігання поширення інфекційних захворювань.

16. ДСНС, Нацполіція, Львівська ОДА повинна забезпечити сприяття для вивезення ТПВ.

17. Нацполіції забезпечити безпеку руху. Кількість рейсів і вантажу, який потрібно перевозити, необхідна допомога для правильної організації роботи. Також необхідні додаткові заходи для забезпечення безпеки при організації цієї роботи.

«Ці заходи, які ми запропонували, і план дій, який вчора був напрацьований, до 23 червня потрібно опрацювати і подати на рівень оперативного державного штабу», – наголосив Геннадій Зубко.