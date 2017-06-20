Голодні ігри тривають. До Березюків та Сироїд долучився ще один Сироїд

До акції голодування начальниці управління інформаційної політики ЛОДА Ольги Березюк приєднався «укропівець» Олександр Сироїд. Про це він заявив сьогодні, 20 червня. Свій протест він називає «симетричною відповіддю політичному піару і безгосподарності Самопомочі».

“Можливо такі акції справді допоможуть нарешті зрушити з мертвої точки тему вивезення сміття. І можливо завдяки цьому громада нарешті почує від мера чіткі шляхи виходу з сміттєвої кризи, а також отримаємо нарешті звіт за витрачені кошти, які надавались і про використання яких вже 7 місяць ні мер, ні його команда ніяк не прозвітують”, – прокоментував свою позицію Олександр Сироїд

Історія Саші Сироїда: “Саша не згоден з тим, що під його житловим будинком смердить. Він робить все, що від нього залежить для того, щоб він міг спокійно відчини вікно так, щоб не відчувати запаху сміття. До прикладу, Олександр нещодавно з друзями розсортував купу на сміттєвому майданчику. Але його обурює, що нардепи пана мера замість закрутити рукави і доєднатись до львів’ян, наприклад, в сортуванні, просто вирішили голодувати. Тому Олександр прийшов під Ратушу також полежати, відпочити після важкої і смердючої роботи сортування сміття, яке незважаючи на своєчасну сплату за послуги, міський голова з командою так і не спромігся вивезти. Якщо цей флешмоб дійсно допоможе у вивезенні сміття з міста Львова і ми, як громада, врешті-решт почуємо від мерії шлях виходу з екологічної катастрофи, яка оповила місто, та отримаємо звіт за бюджетні кошти, які Андрій Іванович і певні депутати виділяли певним фірмам та за які не можуть впродовж семи місяців відзвітувати.

Як раніше повідомляв Львівський портал, вчора лідер фракції «Самопоміч» у парламенті Олег Березюк оголосив голодування. Сьогодні зранку «голодний» флешмоб підтримала посадовець губернатора Олега Синютки Ольга Березюк. Сьогодні ж віце-спікер Оксана Сироїд оголосила голодування услід за керівником фракції «Самопоміч» Олегом Березюком.