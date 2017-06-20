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Голодні ігри тривають. До Березюків та Сироїд долучився ще один Сироїд

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До акції голодування начальниці управління інформаційної політики ЛОДА Ольги Березюк приєднався «укропівець» Олександр Сироїд. Про це він заявив сьогодні, 20 червня. Свій протест він називає «симетричною відповіддю політичному піару і безгосподарності Самопомочі».

“Можливо такі акції справді допоможуть нарешті зрушити з мертвої точки тему вивезення сміття. І можливо завдяки цьому громада нарешті почує від мера чіткі шляхи виходу з сміттєвої кризи, а також отримаємо нарешті звіт за витрачені кошти, які надавались і про використання яких вже 7 місяць ні мер, ні його команда ніяк не прозвітують”, – прокоментував свою позицію Олександр Сироїд

Історія Саші Сироїда: “Саша не згоден з тим, що під його житловим будинком смердить. Він робить все, що від нього залежить для того, щоб він міг спокійно відчини вікно так, щоб не відчувати запаху сміття. До прикладу, Олександр нещодавно з друзями розсортував купу на сміттєвому майданчику.

Але його обурює, що нардепи пана мера замість закрутити рукави і доєднатись до львів’ян, наприклад, в сортуванні, просто вирішили голодувати. Тому Олександр прийшов під Ратушу також полежати, відпочити після важкої і смердючої роботи сортування сміття, яке незважаючи на своєчасну сплату за послуги, міський голова з командою так і не спромігся вивезти.

Якщо цей флешмоб дійсно допоможе у вивезенні сміття з міста Львова і ми, як громада, врешті-решт почуємо від мерії шлях виходу з екологічної катастрофи, яка оповила місто, та отримаємо звіт за бюджетні кошти, які Андрій Іванович і певні депутати виділяли певним фірмам та за які не можуть впродовж семи місяців відзвітувати.

Як раніше повідомляв Львівський портал, вчора лідер фракції «Самопоміч» у парламенті Олег Березюк оголосив голодування. Сьогодні зранку «голодний» флешмоб підтримала посадовець губернатора  Олега Синютки Ольга Березюк. Сьогодні ж віце-спікер Оксана Сироїд оголосила голодування услід за керівником фракції «Самопоміч» Олегом Березюком.

Коментарі

  1. Перший протестувальник – креативний хєрой! Другий і наступні – блазні – лайдаки.

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