Кілька порад водіям перед далекою дорогою

Літо – пора нових вражень, яскравих та захоплюючих автомандрівок. Однак, аби ваш відпочинок не затьмарила жодна прикра пригода, водіям нагадують не забувати про безпеку та сумлінно дотримуватись Правил дорожнього руху. Про це Львівському порталу повідомили у відділі ЗБДР та СЗ управління превентивної діяльності ГУ НП у Львівській області.

Ось декілька порад, що допоможуть вам уникнути неприємних ситуацій у дорозі: