ОСТАННІ НОВИНИ

Кілька порад водіям перед далекою дорогою

|

Літо – пора нових вражень, яскравих та захоплюючих автомандрівок. Однак, аби ваш відпочинок не затьмарила жодна прикра пригода, водіям нагадують не забувати про безпеку та сумлінно дотримуватись Правил дорожнього руху. Про це Львівському порталу повідомили у відділі ЗБДР та СЗ управління превентивної діяльності ГУ НП у Львівській області.

Ось декілька порад, що допоможуть вам уникнути неприємних ситуацій у дорозі:

  • Насамперед, подбайте про технічну справність автомобіля, аби прикрі «сюрпризи» не затьмарили вашої подорожі.
  • Ніколи не сідайте за кермо, якщо втомилися або захворіли. Якщо попереду – тривала мандрівка, керманичу необхідно добре виспатися. Сон повинен тривати не менше семи годин.
  • Під час поїздки не забувайте робити невеликі зупинки, аби відпочити та набратися сил.
  • Якщо подорожуєте з дітьми, – потурбуйтеся про їхню безпеку. Для перевезення малюків встановіть на задньому сидінні автомобіля дитяче автокрісло, неодмінно перевірте, чи воно надійно закріплене.
  • Зверніть увагу, аби на маленького пасажира не потрапляли прямі сонячні промені. Візьміть із собою у дорогу достатню кількість води. Давайте малечі багато пити. Кожні дві години робіть зупинки, виходьте разом із дитиною з автомобіля, аби малюк відпочив та подихав свіжим повітрям.
  • Пам’ятайте, що саме від вас залежить життя та здоров’я пасажирів, тож будьте особливо уважними за кермом, дотримуйтеся безпечної швидкості руху, інтервалу та дистанції, уникайте ризикованих маневрувань. Нехай ваша мандрівка буде вдалою та безпечною!

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Баба з воза – коням легше. Що чекає на львів’ян з їхнім сміттям найближчим часом
Катерина РОДАК, Львівський портал
Баба з воза – коням легше. Що чекає на львів’ян з їхнім сміттям найближчим часом

На наступному пленарному засіданні Львівської міської ради, що відбудеться 29 червня, міським обранцям запропонують безп...

Self-made по-українськи
Ольга Карпусь, для Львівського порталу
Self-made по-українськи

Як правило, у сучасних реаліях для отримання високої посади на підприємстві необхідно мати або зв'язки, або гроші. Особл...

Врятувати рядового львів’янина: як містяни дають собі раду без Садового і Гройсмана
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Врятувати рядового львів’янина: як містяни дають собі раду без Садового і Гройсмана

Сміттєва опера у Львові триває вже більше року, то затихаючи на певний час, то спалахуючи з таким резонансом, що відлунн...

Ноу-хау освіти у Львові: комусь фінансування, а комусь - дірка від бублика?
Катерина РОДАК, Львівський портал
Ноу-хау освіти у Львові: комусь фінансування, а комусь - дірка від бублика?

Для львівських приватних садочків та шкіл запроваджують систему фінансової підтримки коштами міського бюджету. Ця практи...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів