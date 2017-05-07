В Україні набув чинності закон про електронний квиток в міському транспорті

У неділю, 7 травня, набуває чинності закон щодо запровадження електронного квитка у міському пасажирському транспорті. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, повідомляє Укрінформ.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» був ухвалений 17 січня цього року й спрямований на врегулювання питання щодо можливості впровадження світового досвіду використання сучасних ефективних електронних автоматизованих методів обліку пасажироперевезень в міському пасажирському транспорті.

Очікується, що впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду забезпечить багато економічних переваг.

Зокрема, на думку авторів закону, електронний облік пасажиропотоку на маршрутах громадського транспорту дозволить оцінити реальний обіг коштів, а відповідно – оцінити обгрунтованість тарифів на перевезення та можливості оновлення автопарку перевізника.

Окрім того, система забезпечить можливість зручної, швидкої оплати і контролю проїзду, а також зменшиться час затримки громадського транспорту на зупинках. Це також дозволить впроваджувати різноманітні гнучкі тарифні системи.

Документом встановлено і обов’язкове забезпечення пільгових категорій населення, де запроваджено автоматизовану систему, відповідними електронними квитками.

Закон надає повноваження органам місцевого самоврядування впроваджувати автоматизовані системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності та самостійно визначати порядок їх функціонування, а також затверджувати правила користування міським пасажирським транспортом.