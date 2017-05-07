ОСТАННІ НОВИНИ

У львівському аеропорту затримали турка, якого розшукував Інтерпол

|

Прикордонники львівського загону у аеропорту Львова затримали турка, якого розшукував Інтерпол. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Західного регіонального управління ДПСУ.

Сьогодні вночі в аеропорту «Львів» прикордонники Львівського загону виявили громадянина Туреччини, котрий на паспортний контроль пред’явив докумен  для перетину державного кордону, та відносно якокого спрацювала міжнародна база данних «Інтерпол». Чоловік прибули рейсом «Стамбул – Львів». Після проведення спеціальних заходів прикордонникам стало відомо, що громадянина Туреччини вже тривалий час розшукують за скоєння правопорушення на території Німеччини.

По даному факту проінформовано працівників Національної поліції.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Відпочинок на «ура». 8 локацій на Львівщині, де можна провести незабутній вікенд
Львівський портал
Відпочинок на «ура». 8 локацій на Львівщині, де можна провести незабутній вікенд

З приходом перших справді теплих весняних днів, коли довкола все одягнулося у зелені барви, заквітчалося і природа поста...

Андрій Демчук: «Найбільший успіх у моєму житті – це те, що я народився в Україні»
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Андрій Демчук: «Найбільший успіх у моєму житті – це те, що я народився в Україні»

Паралімпійські ігри 2016 у Бразилії пройшли для українців вдало, багато наших спортсменів здобули чимало медалей у скарб...

У чиїх руках еко-майбутнє Львова?
Катерина РОДАК, Львівський портал
У чиїх руках еко-майбутнє Львова?

З розвитком науки та появою масштабних кліматичних та екологічних загроз для планети розвинена частина світу почала все ...

Дивовижна панацея чи примусовий компроміс. Що насправді стоїть за підписанням «сміттєвого» меморандуму?
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дивовижна панацея чи примусовий компроміс. Що насправді стоїть за підписанням «сміттєвого» меморандуму?

11 місяців сміття зі Львова їздило всією Україною, його ловили на лісосмугах, на територіях закинутих заводів, біля озер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів