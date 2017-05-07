У львівському аеропорту затримали турка, якого розшукував Інтерпол

Прикордонники львівського загону у аеропорту Львова затримали турка, якого розшукував Інтерпол. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Західного регіонального управління ДПСУ.

Сьогодні вночі в аеропорту «Львів» прикордонники Львівського загону виявили громадянина Туреччини, котрий на паспортний контроль пред’явив докумен для перетину державного кордону, та відносно якокого спрацювала міжнародна база данних «Інтерпол». Чоловік прибули рейсом «Стамбул – Львів». Після проведення спеціальних заходів прикордонникам стало відомо, що громадянина Туреччини вже тривалий час розшукують за скоєння правопорушення на території Німеччини.

По даному факту проінформовано працівників Національної поліції.