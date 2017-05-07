У Києві сьогодні відбудеться офіційне відкриття Євробачення

Офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» відбудеться у Києві сьогодні, 7 травня. Їй передуватиме урочиста хода червоною доріжкою делегацій 42 країн-учасниць пісенного конкурсу, пише Укрінформ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, церемонія відкриття відбудеться у Конгресово-виставковому центрі “Парковий” і розпочнеться о 20.00.

Традиційна на Євробаченні червона доріжка стартує о 17.00 на площі Конституції, перед Маріїнським палацом. Вона, як повідомляли її організатори, буде найдовшою в історії цього пісенного конкурсу – завдовжки 265 метрів.

Урочисті церемонії, за рішенням режисера-постановника червоної доріжки та офіційної церемонії відкриття конкурсу Сергія Проскурні, вестимуть семеро людей.

Планується, що біля будинку Верховної Ради їх зустрічатимуть національний коментатор Євробачення-2017 журналістка Тетяна Терехова та легкоатлет, журналіст і теле- та радіоведучий Слава Варда.

Напроти Маріїнського палацу конкурсантів вітатимуть троє ведучих – український співак, телеведучий, шоумен та продюсер Андрій Кіше, українська модель нігерійського походження Емі Грейс, а також модель і співачка Нейба Траоре. Тут заплановані зустрічі гостей із журналістами.

На останньому етапі червоної доріжки – поблизу оглядового майданчика – відбудеться зустріч співаків із міжнародною фан-групою, а їх акредитовано аж 600. Це гості з різних країн, що подорожують світом за Євробаченням. Ведучими тут будуть актриса, радіоведуча Анна Буткевич та шоумен, телеведучий, актор Андрій Джеджула.

Пройшовши червоною доріжкою, делегації вирушать до КВЦ “Парковий”, де нині розмістилася одна з трьох офіційних локацій конкурсу – Євроклуб. Там представники всіх країн-учасниць цього міжнародного конкурсу піднімуть свої прапори, після чого й розпочнеться урочисте відкриття Євробачення-2017.

Режисер та ведучі запевнили, що і червона доріжка, й офіційна церемонія відкриття пісенного конкурсу будуть яскравими. Їх мова – англійська, а для українських телеглядачів переклад здійснюватиме відомий український радіо- і телеведучий, конферансьє, генеральний продюсер національної музичної премії YUNA Павло Шилько, відомий як DJ Паша.

Як відомо, півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня, а фінал – 13 травня на офіційній сцені Євробачення-2017 – у Міжнародному виставковому центрі у Києві.