Сьогодні львів’ян запрошують прийти на спільну молитву

Львів’ян запрошують до екуменічної молитви за місто та його мешканців. Молитва відбудеться сьогодні біля фігури Божої Матері на проспекті Свободи. Початок о 15.00 годині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Цьогоріч традиційна екуменічна молитва до Дня міста вперше відбудеться біля фігури Божої Матері на проспекті Свободи. Це чудова можливість духовного єднання християн усіх конфесій нашого міста. Незважаючи на різноманітні буденні труднощі, відмінності між нами, складну ситуацію у державі, ми є однією великою родиною і прагнемо будувати мости порозуміння заради щасливого та благополучного майбутнього Львова, цілої України та кожної людини зокрема. Вірю, що Господь допоможе нам у цьому благородному прагненні та не залишить навіть у найбільш буремні часи», – зазначив Євген Бойко, в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови».

До молитви запрошують долучатись усіх львів’ян та гостей міста.