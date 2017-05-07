ОСТАННІ НОВИНИ

Сьогодні львів’ян запрошують прийти на спільну молитву

|

Львів’ян запрошують до екуменічної молитви за місто та його мешканців. Молитва відбудеться сьогодні біля фігури Божої Матері на проспекті Свободи. Початок о 15.00 годині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Цьогоріч традиційна екуменічна молитва до Дня міста вперше відбудеться біля фігури Божої Матері на проспекті Свободи. Це чудова можливість духовного єднання християн усіх конфесій нашого міста. Незважаючи на різноманітні буденні труднощі, відмінності між нами, складну ситуацію у державі, ми є однією великою родиною і прагнемо будувати мости порозуміння заради щасливого та благополучного майбутнього Львова, цілої України та кожної людини зокрема. Вірю, що Господь допоможе нам у цьому благородному прагненні та не залишить навіть у найбільш буремні часи», – зазначив Євген Бойко, в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови».

До молитви запрошують долучатись усіх львів’ян та гостей міста.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Відпочинок на «ура». 8 локацій на Львівщині, де можна провести незабутній вікенд
Львівський портал
Відпочинок на «ура». 8 локацій на Львівщині, де можна провести незабутній вікенд

З приходом перших справді теплих весняних днів, коли довкола все одягнулося у зелені барви, заквітчалося і природа поста...

Андрій Демчук: «Найбільший успіх у моєму житті – це те, що я народився в Україні»
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Андрій Демчук: «Найбільший успіх у моєму житті – це те, що я народився в Україні»

Паралімпійські ігри 2016 у Бразилії пройшли для українців вдало, багато наших спортсменів здобули чимало медалей у скарб...

У чиїх руках еко-майбутнє Львова?
Катерина РОДАК, Львівський портал
У чиїх руках еко-майбутнє Львова?

З розвитком науки та появою масштабних кліматичних та екологічних загроз для планети розвинена частина світу почала все ...

Дивовижна панацея чи примусовий компроміс. Що насправді стоїть за підписанням «сміттєвого» меморандуму?
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дивовижна панацея чи примусовий компроміс. Що насправді стоїть за підписанням «сміттєвого» меморандуму?

11 місяців сміття зі Львова їздило всією Україною, його ловили на лісосмугах, на територіях закинутих заводів, біля озер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів